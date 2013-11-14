В Сочи впервые в истории Олимпийских игр будет введен паспорт болельщика

Новости России. Паспорта болельщика нужно получить зрителям Олимпиады в Сочи. Такой документ вводят впервые в истории Игр. Его нужно будет брать с собой на все соревнования вместе с билетом. Делают это из соображений безопасности.

В Беларуси стартовала продажа туристических пакетов на Зимние Игры. Нашей стране выделено около 4 тысяч билетов. На каждом из них – серия и номер. Именно их нужно ввести на специальном Интернет-портале, чтобы зарегистрировать паспорт болельщика. А уже, прибыв в Сочи, распечатать его в специальном центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.