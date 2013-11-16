В Новополоцке открыли вторую очередь одной из самых сложных лыжероллерных трасс в Беларуси

Новости Беларуси. В Новополоцке сдали вторую очередь лыжероллерной трассы - одной из самых сложных в Беларуси. Объект с крутыми поворотами, спусками и подъемами. Протяженностью в два с половиной километра, и на равнину из этого приходятся лишь несколько сотен метров.

Часть трассы открыли год назад, с тех пор она стала отличной тренировочной базой для белорусских и зарубежных спортсменов. А также там проводят соревнования национального и даже международного уровня.

Современное освещение позволит использовать объект в темное время суток. В первую очередь, это важно для ребят из Новополоцкого училища олимпийского резерва. Вторая тренировка у них начинается вечером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Денис Майсеенок, учащийся Новополоцкого государственного училища олимпийского резерва:

Преимущества этой трассы в том, что она новая. И лучше трассы в Беларуси нет. Будет только в Раубичах, но это еще нескоро. Так что тренируемся на самой лучшей.

Приобретать осветительное оборудование для трассы помогали латвийские и белорусские партнеры — в рамках международного проекта. Его цель - улучшить качество жизни жителей приграничья двух стран, развивать инфраструктуру для активного образа жизни, чтобы сделать эти территории более привлекательными. К слову, пользуются лыжероллерной трассой не только спортсмены, но и горожане.

Андрей Аликин, начальник спортивных сооружений Новополоцкого государственного училища олимпийского резерва:

Буквально к началу зимнего сезона будут завершены работы по устройству самого стрельбища биатлонного, а также по его освещению. Будут стоять 25 установок мишенных, которые будут освещены. И это нам позволит проводить не только тренировочный процесс в вечернее время, но также соревнования любого масштаба.