Брестское «Динамо» и «Нафтан» сыграли вничью в матче ЧБ по футболу

Брестское «Динамо» и новополоцкий «Нафтан» сыграли вничью на старте 6-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Противостояние проходило в городе над Бугом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хозяева дважды выходили вперед, однако каждый раз гостям удавалось сравнять. Как итог – 2:2. Дубли на счету Михаила Гордейчука и Романа Папарига. Брестчане поднялись на промежуточное второе место, у них 12 баллов. Новополочане девятые с пятью очками.