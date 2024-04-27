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Брестское «Динамо» и «Нафтан» сыграли вничью в матче ЧБ по футболу

27 апреля 2024 13:15
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Брестское «Динамо» и новополоцкий «Нафтан» сыграли вничью на старте 6-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Противостояние проходило в городе над Бугом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Брестское «Динамо» и «Нафтан» сыграли вничью в матче ЧБ по футболу-1

Хозяева дважды выходили вперед, однако каждый раз гостям удавалось сравнять. Как итог – 2:2. Дубли на счету Михаила Гордейчука и Романа Папарига. Брестчане поднялись на промежуточное второе место, у них 12 баллов. Новополочане девятые с пятью очками.

# Футбол Беларуси

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