Виктория Азаренко завершила борьбу на турнире в Мадриде

Виктория Азаренко завершила борьбу на турнире категории 1 000 в Мадриде. Соперницей белоруски, занимающей 26-е место мирового рейтинга, стала 55-я в топе Сара Соррибес-Тормо из Испании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый сет проходил в напряженной борьбе, длился полтора часа и завершился на тай-брейке в пользу оппонентки. Во второй партии Азаренко не смогла переломить ход поединка и уступила – 6:7; 3:6. Девушки провели на корте почти 3 часа. Накануне Арина Соболенко в 1/32 финала одолела в трехсетовом поединке польскую теннисистку Магду Линетт.