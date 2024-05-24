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Алина Шевчук победила на молодёжном ЧЕ по борьбе. Другие результаты белорусов

24 мая 2024 18:58
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Очередной триумфальный день в Баку! Алина Шевчук – победительница молодежного чемпионата Европы по борьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В финальном поединке в весе до 72 килограммов белоруска была сильнее украинки Надежды Соколовской – 4:0.

Алина Шевчук победила на молодёжном ЧЕ по борьбе. Другие результаты белорусов-1

В дисциплине до 62 килограммов Яна Третьяк взяла серебро. А Ольга Гордей и Виктория Волк в своих весовых категориях стали бронзовыми медалистками престижного старта. Еще один наш представитель Никита Демченко также может пополнить нашу копилку. Он сегодня, 24 мая, уступил в полуфинале, следовательно, завтра поборется за бронзу.

# Борьба

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