Алина Шевчук победила на молодёжном ЧЕ по борьбе. Другие результаты белорусов

Очередной триумфальный день в Баку! Алина Шевчук – победительница молодежного чемпионата Европы по борьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В финальном поединке в весе до 72 килограммов белоруска была сильнее украинки Надежды Соколовской – 4:0.

В дисциплине до 62 килограммов Яна Третьяк взяла серебро. А Ольга Гордей и Виктория Волк в своих весовых категориях стали бронзовыми медалистками престижного старта. Еще один наш представитель Никита Демченко также может пополнить нашу копилку. Он сегодня, 24 мая, уступил в полуфинале, следовательно, завтра поборется за бронзу.