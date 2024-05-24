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Баскетбольный клуб «Минск» стал 16-кратным чемпионом Беларуси

24 мая 2024 18:59
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Баскетбольный клуб «Минск» – 16-кратный чемпион Беларуси. Сегодня, 24 мая, в четвертом решающем матче финальной серии дружина одолела «Гродно-93», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетбольный клуб «Минск» стал 16-кратным чемпионом Беларуси-1

Дуэль прошла в Лиде. Подопечные Дмитрия Кузьмина при поддержке родных трибун смогли навязать достойное сопротивление именитому оппоненту. Однако «драконы» выстояли и выиграли со счетом 90:81 в поединке, 3:1 – в серии. Отметим, столичный коллектив никому не отдает титул с 2009 года.

# Баскетбол

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