Баскетбольный клуб «Минск» стал 16-кратным чемпионом Беларуси

Дуэль прошла в Лиде. Подопечные Дмитрия Кузьмина при поддержке родных трибун смогли навязать достойное сопротивление именитому оппоненту. Однако «драконы» выстояли и выиграли со счетом 90:81 в поединке, 3:1 – в серии. Отметим, столичный коллектив никому не отдает титул с 2009 года.