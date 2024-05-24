В Минске определены призёры республиканского турнира «Мяч над сеткой»

Подарки, незабываемые эмоции, новые знакомства и, конечно, много волейбола. В Минске определены призеры республиканского турнира «Мяч над сеткой», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Данный старт проводится под эгидой Президентского спортивного клуба.

На сей раз в спор за титул вступили парни и девушки 2010 года рождения, а также юноши до 12 лет. В каждой из групп наблюдалась острая борьба. Особенно представительными получились соревнования между волейболистками U-14. Здесь на главный приз претендовали сразу шесть дружин. Лучшие показатели оказались у гостей из Жлобина. Причем главные конкурентки из «Жемчужины Полесья» одержали столько же викторий. Судьба первого места решилась только по дополнительным показателям. Среди парней равных не нашлось воспитанникам волейбольного клуба «Минск».

Тимофей Кузовчук, игрок команды СДЮШОР Минск:

Финальный матч был достаточно серьезным, ответственным. Напряженная игра была. Я как либера могу сказать, хоть ты и сидишь на замене, все равно интрига такая же, как и на площадке, как и не на площадке. Ты все равно частичка команды. Ты играешь всегда с командой, выпускают тебя всегда, когда надо, и всегда можно о чем-либо поговорить с тренером и попросить выйти на площадку либо не выйти.