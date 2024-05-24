Прямой эфир

В Минске определены призёры республиканского турнира «Мяч над сеткой»

24 мая 2024 19:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Подарки, незабываемые эмоции, новые знакомства и, конечно, много волейбола. В Минске определены призеры республиканского турнира «Мяч над сеткой», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Данный старт проводится под эгидой Президентского спортивного клуба.

В Минске определены призёры республиканского турнира «Мяч над сеткой»-1

На сей раз в спор за титул вступили парни и девушки 2010 года рождения, а также юноши до 12 лет. В каждой из групп наблюдалась острая борьба. Особенно представительными получились соревнования между волейболистками U-14. Здесь на главный приз претендовали сразу шесть дружин. Лучшие показатели оказались у гостей из Жлобина. Причем главные конкурентки из «Жемчужины Полесья» одержали столько же викторий. Судьба первого места решилась только по дополнительным показателям. Среди парней равных не нашлось воспитанникам волейбольного клуба «Минск».

В Минске определены призёры республиканского турнира «Мяч над сеткой»-4

Тимофей Кузовчук, игрок команды СДЮШОР Минск:
Финальный матч был достаточно серьезным, ответственным. Напряженная игра была. Я как либера могу сказать, хоть ты и сидишь на замене, все равно интрига такая же, как и на площадке, как и не на площадке. Ты все равно частичка команды. Ты играешь всегда с командой, выпускают тебя всегда, когда надо, и всегда можно о чем-либо поговорить с тренером и попросить выйти на площадку либо не выйти.

В Минске определены призёры республиканского турнира «Мяч над сеткой»-7

Такие праздники волейбола, безусловно, нужны и важны. Ведь гораздо приятнее и полезнее соревноваться, а не просто ходить на тренировки. Кроме того, подобные старты помогают выявлять будущих звездочек на ранних стадиях. И работать с ними соответственно. Ну а призы как нельзя лучше мотивируют к новым свершениям.

# Волейбол

Другие новости рубрики

Все новости
Баскетбольный клуб «Минск» стал 16-кратным чемпионом Беларуси
24 мая 2024 18:59

Баскетбольный клуб «Минск» стал 16-кратным чемпионом Беларуси

Алина Шевчук победила на молодёжном ЧЕ по борьбе. Другие результаты белорусов
24 мая 2024 18:58

Алина Шевчук победила на молодёжном ЧЕ по борьбе. Другие результаты белорусов

Белорусские пулевики завоевали золото и серебро Кубка России
24 мая 2024 10:52

Белорусские пулевики завоевали золото и серебро Кубка России

Гомельский ВРЗ стал первым финалистом чемпионата Беларуси по мини-футболу
24 мая 2024 10:48

Гомельский ВРЗ стал первым финалистом чемпионата Беларуси по мини-футболу

Никита Демченко пробился в полуфинал молодёжного чемпионата Европы по борьбе
24 мая 2024 10:47

Никита Демченко пробился в полуфинал молодёжного чемпионата Европы по борьбе

Гандболисты «Мешков Брест» стали обладателями Кубка Беларуси
23 мая 2024 19:52

Гандболисты «Мешков Брест» стали обладателями Кубка Беларуси

В Анкаре продолжается финальный этап Кубка мира по современному пятиборью
23 мая 2024 19:49

В Анкаре продолжается финальный этап Кубка мира по современному пятиборью

Международные соревнования «Небесная грация» принимает Минск – турнир посетила Алина Кабаева
23 мая 2024 19:48

Международные соревнования «Небесная грация» принимает Минск – турнир посетила Алина Кабаева

Белоруски Варакина и Гетманова завоевали золото на чемпионате Европы по борьбе
23 мая 2024 19:46

Белоруски Варакина и Гетманова завоевали золото на чемпионате Европы по борьбе

Белорусские теннисистки узнали своих соперниц по первому кругу Открытого чемпионата Франции
23 мая 2024 19:45

Белорусские теннисистки узнали своих соперниц по первому кругу Открытого чемпионата Франции

Две белоруски прошли в финал ЧЕ по борьбе в Баку
23 мая 2024 14:40

Две белоруски прошли в финал ЧЕ по борьбе в Баку

Хоккей. Сергей Стась возглавил минскую «Юность» – соглашение рассчитано до конца сезона
23 мая 2024 14:38

Хоккей. Сергей Стась возглавил минскую «Юность» – соглашение рассчитано до конца сезона