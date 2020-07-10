Марина Литвинчук высказалась об олимпийских медалях

10 лет назад женская сборная с тренером Геннадием Галицким еще была в тени наших мужчин и не рассчитывала на россыпь медалей чемпионата мира. Из 7 завоеванных тогда наград лишь одну вырвала девушка: Марина Полторан (сейчас она известна под фамилией Литвинчук) стала второй на дистанции 5 тысяч метров. Но именно это «серебро» стало отправной точкой для триумфа женской команды.