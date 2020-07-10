24 чемпиона и 96 медалей: история участия Беларуси в Олимпиадах

26-е Олимпийские игры в Атланте – первые летние для суверенной Беларуси. Знамя страны несет наш борец Александр Медведь. Этот человек зажигал огонь Олимпиады-80 на минском «Динамо», он же, но уже через десятки лет пронесет заветный факел вновь: это пламя мира – огонь крупнейшего в истории суверенной Беларуси спортивного турнира – вторых Европейских игр. Но это будет много позже. А пока – Атланта 1996 года.

Здесь четырьмя «бронзами» свою яркую олимпийскую историю – суммарно 10 наград – завершит шестикратный чемпион Виталий Щербо. А вот этот молодой человек в американском городе свою олимпийскую историю только начал: 20-летний Владимир Самсонов на своих дебютных играх дошел до четвертьфинала. Мог ли он в те дни представить, что впереди еще как минимум 5 Олимпиад, три завоеванных Кубка мира, звание первой ракетки планеты?

Всего в Атланте наша сборная удостоилась 15 подиумов. Главной звездой тех игр стала женщина. И как покажет история, белорусские спортсменки на Олимпиадах еще не раз удивят не только страну, но и весь мир. В 1996 году свой путь к званию Великой начала Екатерина Ходотович, нам более известная как Карстен. В Атланту белоруска ехала в статусе бронзового призера Олимпиады в составе четверки. После Барселоны-92 24-летняя талантливая девушка хотела просто исполнить свою мечту – завоевать олимпийское золото. А получилось больше: 27 июля 1996 года Екатерина Карстен выигрывает одиночный заезд. Исполнив свою мечту, она исполнила мечту целой страны: именно Екатерина Карстен завоевала первое олимпийское золото для суверенной Беларуси.

В 2017 году Арина Соболенко становится первой ракеткой страны и доходит до своего дебютного финала WTA. Тогда она уступила титулованной Марии Шараповой, но уже заявила о себе как о спортсменке, которая просто так не сдается: 5:7, 6:7. Не сдалась она и в исторической игре Кубка федераций. В 2017 году Минск впервые принял теннисный турнир такого уровня. Арина Соболенко принесла решающий балл нашей команде. Благодаря ей, белоруски обыграли Нидерланды и впервые в истории вышли в полуфинал мировой группы Кубка федераций. А в 2018 году теннисистка берёт первый титул WTA. Через месяц – вновь победный кубок в руках. За год Арина стремительно взлетает в рейтинге: с 78 строчки на 11. Дальше – больше. В 2019 году теннисистка выигрывает еще три старта и дебютирует в десятке мирового топа. В тандеме с Элиз Мертенс белоруска берет три титула в паре: среди прочих им покорился и турнир Большого Шлема US OPEN. Интересно, что по ту сторону сетки тоже играла белоруска: Виктория Азаренко.

Дарья Домрачева. Эта девушка, пожалуй, уникальна. Ведь большая половина всех олимпийских наград в современном белорусском биатлоне – на ее счету. В 2014 году она вписала свое имя не только в историю мирового биатлона, но в историю своей страны. В Сочи она едет как главный фаворит каждой гонки. И естественно, только за «золотом». Но то, что делает Дарья на лыжне в России на глазах у миллионов болельщиков по всему миру – просто уникально. Она побеждает. И не раз, а трижды! Дарья Домрачева – трехкратная чемпионка сочинской Олимпиады. Естественно, такое сверхдостижение не может остаться незамеченным. Александр Лукашенко присваивает биатлонистке высшее звание – Герой Беларуси. Таким образом, Домрачева стала первой женщиной и первой спортсменкой, удостоенной такой госнаграды. Александр Лукашенко во Дворце Независимости вручил высокие награды белорусским олимпийцам Анжелика Урман, спортивный журналист:

Спорт – это наш бренд. Как бы пафосно, красиво это ни звучало, может, слишком громко, но это правда. Спорт – это то, в чем Беларусь сильна, где ее узнают.

Алина Талай, чемпион Европы в беге на 100 метров с барьерами:

Когда говоришь с различными людьми из Европы, из Америки: в теннисе – Азаренко. «А-а, все понятно». И как бы люди проводят эти параллели, что вот это Беларусь, это спорт. Думаю, что Беларусь так знают по спортивным достижениям. Вадим Девятовский, серебряный призёр Олимпийских игр, председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики:

Спорт в Беларуси всегда звучал ярко и громко, всегда были имена мирового уровня, и вот нынешняя молодежь, такие как Максим Недосеков, Алина Талай, Эльвира Герман, Юлия Нестеренко, Иван Тихон, который через десятилетия проносит славу нашей легкой атлетики, отечественной легкой атлетики. Это уже, конечно, бренд Беларуси. Такой суверенной, независимой, и это тоже очень важно.

Владимир Новицкий, спортивный комментатор, журналист:

Знаю точно: во время трансляций с Олимпийских игр, с чемпионата мира по хоккею, прежде всего, и это не просто высокие пафосные слова, за этим почти 40 лет, страна. Люди объединяются, мы болеем за наших, посылаем массу позитивных флюидов. Мы видим, какое большое внимание спорту, материально-технической базе уделяется в нашей стране. На профессиональном уровне спорт – это знаковое событие в жизни родной Беларуси и уверен, что многие телезрители сейчас это подтверждают. С этими словами нельзя не согласиться. Спорт – одна из тех вещей, что нас объединяет. Будь то Олимпиада или чемпионат мира по хоккею, мы садимся у экранов и становимся одним целым. Нацией, которая болеет за своих. И когда за тобой стоит не только команда и бренд, а целая страна: разве имеет значение, в каком году пройдут игры? Ведь как показывает история, наши спортсмены могут и готовы побеждать в любых обстоятельствах, поэтому пусть в 2021 году им покорится та самая, Седьмая высота – Седьмая летняя Олимпиада.

Под аккомпанемент голоса Владимира Новицкого прошли многочисленные соревнования, в том числе и старты II Европейских игр. Владимир Новицкий:

По-прежнему, масса воспоминаний о II Европейских играх. Мне очень приятно, что и телевизионное освещение этого очень масштабного события получило в высшей степени положительные оценки не только у нас в стране, но и в разных зарубежных государствах. Естественно, какое-то повышенное чувство ответственности. Хотя это чувство присутствует всегда. Но чувство гордости от того, что в нашей стране вот на таком прекрасном уровне прошел такой своеобразный вариант Олимпийских игр.

II Европейские игры стали первым масштабным мероприятием в истории обновленного «Динамо». Шесть лет он находился на реконструкции и вот 2018 год. Александр Лукашенко передает символический ключ от арены его хозяевам – спортсменам. Принимая решение о возрождении, я думал о тех, кто играл на этом стадионе, кто связал с ним судьбу: Александр Лукашенко на открытии «Динамо» К слову, в день открытия глава государства запустил и обратный отсчет до одного из крупнейших стартов, проходивших у нас, в Беларуси – II Европейских игр.

Ровно через год эта арена приняла крупнейший спортивный старт не только в своей обновленной истории. II Европейские игры стали крупнейшим мультиспортивным форумом в истории всей страны. Олимпийский огонь вновь на «Динамо». На этот раз – это Пламя Мира, Огонь II Европейских игр. Как и почти 40 лет назад, олимпийский огонь несет Александр Медведь. Трехкратный олимпийский чемпион не зажигает огонь в чаше, а передает его молодому поколению спортсменов. Это Пламя Мира – своеобразная эстафетная палочка среди спортивных поколений Беларуси. Огонь в чаше «Динамо» зажигают авторы главных спортивных триумфов последних 25 лет: Роман Петрушенко, Алексей Гришин, Юлия Нестеренко и, конечно, Дарья Домрачева.