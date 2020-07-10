Владимир Новицкий: «Явный прогресс спортивной журналистики за эти десятилетия»

Владимир Николаевич Новицкий – целая эпоха в белорусской журналистике. Он пришел на телевидение в мае 1981 года и с тех пор в понимании многих стал голосом спорта. За 38 с половиной лет работы какие только виды соревнований он не комментировал, поэтому сейчас, отвечая на вопрос, какой же вид спорта любимый – философски рассуждает: отец не может любить одного сына больше остальных. За его спиной – 12 Олимпиад. Он свидетель самых ярких белорусских побед.

Владимир Новицкий, спортивный комментатор, журналист:

Слово «Олимпиада» вызывает несколько ассоциаций, в том числе 1994 год – дебют суверенного белорусского спорта – зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере, первые медали Светланы Парамыгиной, Игоря Железовского… Ассоциаций очень много, боюсь что-то упустить.