Геннадий Галицкий: «Если бы лет 10 назад выиграли чемпионат мира, я бы умер от счастья , а сейчас, кроме «золота» уже ничего не жду»

24 года белорусские гребцы все также гребут… Медали. Правда, уже не в академическом стиле, а на байдарках и каноэ. Для начала мы обратимся к сухим цифрам. С 1994 года только на чемпионатах мира наши гребцы завоевали 95 наград, 33 из которых – золотые. С главных стартов четырехлетия – Олимпиад – белорусы привезли 2 «золота», 2 «серебра» и 4 «бронзы». И это все за 4 последние Олимпиады – начиная с Афин-2004.
Геннадий Галицкий, старший тренер женской сборной Беларуси по гребле на байдарках:
Я думаю, что далеко уже советские времена остались в прошлом. С Олимпиады в Афинах 2004-го – это уже наша белорусская школа гребли. Последние 15-16 лет – это наши белорусские гребцы. Это наша школа, которая впитала лучшие традиции советской школы гребли и воплощает это сейчас в жизнь.
Геннадий Николаевич Галицкий возглавляет женскую сборную страны уже больше 10 лет. За это время у команды значительно изменился статус: от «просто перспективных» девушки доросли до обладательниц статуса мировых лидеров, с которыми нужно считаться. В хорошем смысле белоруски «разбаловали» своего болельщика: теперь мы просто не можем представить, что наши спортсменки не будут стоять на пьедестале. Еще до старта мы уверены: наши с медалями будут. И не один раз.
Геннадий Галицкий:
Своим спортсменкам я сказал: «Если бы лет 10 назад выиграли чемпионат мира, я бы, наверное, умер от счастья и восторга», а сейчас, когда Марина и Оля в байдарке-двойке, кроме «золота» я уже ничего не жду. Когда они выиграют дистанцию, я просто выдыхаю: «Фух, все получилось так, как мы и планировали». Точно так же и в двойке, в четверке мы всегда бьёмся за призы. Определенный уровень нашей подготовки не позволяет нам опускаться ниже.
В те годы еще надо было к этому созреть. Например, в Лондоне это были такие необстрелянные девчушки, которые один раз выступали на чемпионате мира, Европы, то есть мало было соревновательного опыта на больших, крупных соревнованиях. Приехали, показали все, что могли, чуть-чуть не хватило догрести до более красивых медалей. Олимпиада в Рио – это совсем другое. Они поехали совсем одни, без тренерского штаба, без врачей, массажистов, то есть на своем запасе прочности, практически сами. То, что они там сотворили – это чудо. Завоевали «бронзу», повторили лондонский успех. Теперь это титулованные спортсменки, лидеры. Надо, чтобы звезды сошлись. Олимпиада – это не чемпионат мира, который каждый год проводится. Мы готовы сражаться. А как будет, покажет время.