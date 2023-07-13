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Минское хоккейное «Динамо» заключило пробные контракты с тремя игроками

13 июля 2023 12:07
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Минское «Динамо» продолжает усиливаться перед новым сезоном. На этот раз столичный клуб заключил пробные контракты с тремя игроками, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское хоккейное «Динамо» заключило пробные контракты с тремя игроками -1

Возможность проявить себя в составе «зубров» получил самый надежный голкипер Экстралиги Георгий Анаркулов. Предыдущий сезон вратарь провел в составе солигорского «Шахтера». В регулярке он сыграл в 41 матче, отразил 94 % бросков и оформил восемь шатаутов.

Помимо Анаркулова, пробные соглашения с «Динамо» заключили нападающие Артем Жук и Дмитрий Буйницкий. Отметим, 13 июля хоккеисты столичного клуба выходят из отпуска. В ближайшее время спортсмены пройдут медосбледование, а уже 16 июля у команды стартует учебно-тренировочный сбор.

# Хоккей Беларуси

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