Минское хоккейное «Динамо» заключило пробные контракты с тремя игроками

Минское «Динамо» продолжает усиливаться перед новым сезоном. На этот раз столичный клуб заключил пробные контракты с тремя игроками, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Возможность проявить себя в составе «зубров» получил самый надежный голкипер Экстралиги Георгий Анаркулов. Предыдущий сезон вратарь провел в составе солигорского «Шахтера». В регулярке он сыграл в 41 матче, отразил 94 % бросков и оформил восемь шатаутов.

Помимо Анаркулова, пробные соглашения с «Динамо» заключили нападающие Артем Жук и Дмитрий Буйницкий. Отметим, 13 июля хоккеисты столичного клуба выходят из отпуска. В ближайшее время спортсмены пройдут медосбледование, а уже 16 июля у команды стартует учебно-тренировочный сбор.