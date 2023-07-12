Плавание. Результаты белорусов на первенстве России среди юниоров

В Пензе проходит первенство России по плаванию среди юниоров, в котором принимают участие около 800 спортсменов. Наряду с российскими атлетами, за награды турнира борются и белорусские пловцы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

12 июля копилку нашей команды пополнила Анна Петруцкая. На дистанции 200 метров брассом белоруска завоевала бронзовую награду с результатом 2 минуты 32,23 секунды. Карина Швед в этом заплыве финишировала седьмой. На дистанции 200 метров комплексом Алексей Рылько занял шестое место. На стометровке вольным стилем наш Владислав Макаревич замкнул восьмерку сильнейших. В смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем команда Беларуси финишировала с шестым результатом.