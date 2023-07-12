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Плавание. Результаты белорусов на первенстве России среди юниоров

12 июля 2023 20:37
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В Пензе проходит первенство России по плаванию среди юниоров, в котором принимают участие около 800 спортсменов. Наряду с российскими атлетами, за награды турнира борются и белорусские пловцы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Плавание. Результаты белорусов на первенстве России среди юниоров-1

12 июля копилку нашей команды пополнила Анна Петруцкая. На дистанции 200 метров брассом белоруска завоевала бронзовую награду с результатом 2 минуты 32,23 секунды. Карина Швед в этом заплыве финишировала седьмой. На дистанции 200 метров комплексом Алексей Рылько занял шестое место. На стометровке вольным стилем наш Владислав Макаревич замкнул восьмерку сильнейших. В смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем команда Беларуси финишировала с шестым результатом.

# Плавание # Анна Петруцкая # Владислав Макаревич # Фотофакт # Плавание # Фотофакт

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