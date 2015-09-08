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Марина Арзамасова принесла Беларуси первое золото на ЧМ-2015 по легкой атлетике. Алина Талай завоевала бронзу!

08 сентября 2015 08:36
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Белорусская 27-летняя бегунья Марина Арзамасова принесла Беларуси первое золото на чемпионате мира по легкой атлетике в Пекине. Отметим, что в полуфинале белоруска была второй среди всех участниц, показав лучшее время в карьере и третий результат сезона в мире (1 минута 57,4 секунды). В квалификационных забегах Арзамасова показала лучшее время среди соперниц (1.58,69).

Медаль Арзамасовой - вторая для белорусских спортсменов на ЧМ-2015 в Пекине. Накануне бронзу завоевала Алина Талай на 100 м с барьерами.

В программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - Наталья Духнова, тренер чемпионки мира по легкой атлетике Марины Арзамасовой, Алина Талай, бронзовый призёр чемпиона мира по легкой атлетике.

 

# Фотофакт # Белорусские спортсмены # Алина Талай # Наталья Духнова

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