Академическая гребля в Беларуси: с чего начинается путь к большим победам

Тренировочный день у гребцов начинается рано. Солнце только-только начинает прогревать воду в живописном канале, а у амбаров уже появляются спортсмены. С погодой для тренировки сегодня повезло: несмотря на затянутое утреннее небо, осадков не прогнозируется, а значит, будет возможность полностью сконцентрироваться на тренировке. Впрочем, даже если бы дождь и пошел, перспектива промокнуть никак не пугает гребца-академиста – занятия состоятся в любом случае.

Начинается тренировка с калибровки лодок, потому что для гребцов они – как винтовка для снайпера: вещь персональная, и относиться к подгонке халатно никак нельзя. Еще один механизм, требующий тщательной подготовки, – тело самого спортсмена.

Александр Кошкалда, старший тренер города Минска по академической гребле:

Обязательно пробежка от 10 до 15 минут, и так же минут 15 – упражнения на растягивание. Если этого не делать, то с неготовым организмом, неготовыми суставами при выходе на воду можно получить травму.

Тренерам, которые занимаются поисками потенциальных гребцов, повезло: важным критерием в этом виде спорта является рост, поэтому заметить перспективного парня или девушку нетрудно. Также для селекционеров существенную роль играет сила и выносливость.

И будет абсолютно не прав тот, кто скажет, что академическая гребля – занятие не для слабого пола. Как показывает практика, в лодке девушки чувствуют себя вполне комфортно. А постоянные физические нагрузки не лишат ее изящности и красоты. По фигуре гребца-академиста можно сравнить, скорее, с легкоатлетом, чем с бодибилдером.

Александр Кошкалда, старший тренер города Минска по академической гребле:

Будут ли у моей дочки очень широкие плечи? Не будут, я вам даю гарантию. У нас, в академической гребле, задействованы все группы мышц. И основная двигающая сила, которая двигает наши лодки, – это ноги.

Конечно, селекционерам иногда приходится сложно: потенциально талантливых ребят, то есть высоких и сильных, иногда сложно оттащить от волейбольного или баскетбольного мяча. И, тем не менее, приходят в академическую греблю ребята практически в любом возрасте. Кто-то перебирается из другого вида спорта. Яркий пример такого удачного трансфера – Елена Хлопцева, олимпийская чемпионка 1980 года. Она пришла в академическую греблю из плавания.

Впрочем, в этом виде спорта можно обойтись и без медальных амбиций: гребля положительно влияет на здоровье и гармоничное развитие человека.

Александр Кошкалда, старший тренер города Минска по академической гребле:

Здесь, пожалуйста, солнце, воздух и вода. Вот оно здоровье. Мы же не начинаем новичков гонять на какой-то результат. Они проходят обыкновенную, равномерную, как ее называют, аэробную работу, вкатываются. То есть пока набираются здоровья. И те, кто показал себя, зарекомендовал, то есть мы видим, что они для нашего вида спорта подходят, там уже начинается. Конечно, нагрузки есть, и никто с этим не спорит.

Александра Побитко, призер Прибалтийских игр:

Мой первый тренер нашла меня в школе. Мы сидели на уроке, она зашла к нам в класс, сразу обратила на меня внимание и предложила прийти попробовать. Я поговорила с мамой, она согласилась. Я пошла, мне очень понравилось.

Важный аспект тренировки гребца – отработка технических моментов. Это обсуждается еще на разминке, когда тренер указывает на персональные ошибки спортсменов. Продолжается все уже на воде, где наставник наблюдает и постоянно подсказывает, ведь просто тянуть весло в академической гребле недостаточно – надо чувствовать лодку, понимать своих товарищей. Только тогда сопротивление воды в канале перед кормой лодки сойдет на нет, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Условия для занятия академической греблей в Беларуси практически идеальные. Природа и обилие подходящих рек и каналов всячески способствует развитию этого вида спорта. Есть у нас в стране и инфраструктура, и объекты, на которых можно не просто тренироваться, но и принимать самые крупные международные соревнования.

А самое главное, что помимо славной истории гребли есть вполне перспективное будущее, потому что солнце, воздух, вода, а также желание бороться за медали всегда будут привлекать в этот вид спорта новые имена.

Яна Ланкович, двукратный призер чемпионата Европы среди юниоров по академической гребле:

Конечно же, хочется на чемпионате мира быть в призовых местах. Конечно, будет лучше, если это окажется первое место. Как-то буду потихонечку стремиться к этому, а там, естественно, уже Олимпийские игры.