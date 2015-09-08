Новости Беларуси. «Неделя спорта» стартовала в Минске. Этот праздник ежегодно собирает тысячи энергичных и увлеченных здоровым образом жизни людей. Под открытым небом у Минск-Арены разместились десятки площадок. Помимо традиционных видов спорта педагоги и тренеры презентуют и относительно новые для Беларуси молодежные направления, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники акции:

Заниматься спортом, танцами – это очень здорово, потому что на это уходит много энергии, это приносит огромное количество положительных эмоций.

Ты очень расслабляешься и отвлекаешься от всего, когда ты на тренировках. И когда выступаешь, ты отдаешь всю свою энергию.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Безусловно, сегодня для молодежи, для населения созданы в нашей республике, я считаю, хорошие условия для занятия активным образом жизни. Наверное, свидетельство этому те спортивные объекты, сооружения. Мы из года в год презентуем строительство новых сооружений и не только в городе Минске, но и в регионах.

В рамках акции в столице и регионах пройдут матчевые встречи, межшкольные и межвузовские лиги.

На «Уроках чемпионов» школьники и студенты пообщаются с призерами Олимпийских игр, чемпионами Европы и мира.

Кроме того, молодые люди смогут проявить себя в интеллектуальных конкурсах и викторинах.