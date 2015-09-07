Молодежная сборная Беларуси: чего ждать от ближайшего резерва главной футбольной команды страны

ВЫСОКАЯ ПЛАНКА

За более чем десятилетнюю историю молодежные сборные Беларуси довольно высоко подняли планку наших ожиданий. Команды Пунтуса, Курненина и Кондратьева заставляли наслаждаться своей игрой. Еще свежи в памяти мгновения 2011 года, когда Георгий Кондратьев добился пока лучшего результата с «молодежкой» – «бронза» датского Евро и участие в лондонской Олимпиаде. Это достижение остается наилучшим в истории всего отечественного футбола – первый и единственный топ-турнир. Но нам еще рано жить воспоминаниями. От нынешнего главного тренера команды – Игоря Ковалевича – ждут не просто достойного результата.

Никита Корзун, игрок молодежной сборной Беларуси по футболу:

Конечно, хочется то же самое повторить, стать гордостью страны и занять призовые места в Европе.

КОВАЛЬ БУДУЩЕГО

Игорь Ковалевич руководит сборной с 2013 года. Все мы прекрасно знаем высокий уровень этого специалиста. О профессионализме Игоря Николаевича говорит и следующий факт: за время работы в «молодежке» Ковалевич на разные сборы вызвал более 50 игроков. Причем не только футболистов из Высшей лиги, но из Первой, и даже из Второй. На карандаше были едва ли не все игроки в стране 1994 года и моложе.

Ассистируют Игорю Николаевичу известные персоны в белорусском футбольном мире. Наставнику «молодежки» помогают Андрей Скоробогатько, Олег Радушко, тренер вратарей Александр Сулима, у которого только-только начинается тренерская карьера.

Игорь Ковалевич, главный тренер молодежной сборной Беларуси по футболу:

Мне нравится отношение ребят к делу. И я думаю, что мы прежде всего будем сильны командой.

ЛИДЕРЫ

Когда-то Сулима и Василючек конкурировали за место в основе «Немана», а сейчас ветеран тренирует молодого экс-партнера по команде.

За вратарскую позицию в сборной можно не беспокоиться: Гарет Саутгейт, главный тренер английской «молодежки» – один из тех, от кого Василючек уже получил похвалу. А это чего-то да стоит.

Если в прошлом цикле у нас был «голеадорский коллапс» (лучшим бомбардиром команды стал игрок, забивший всего два мяча), то сейчас есть на кого рассчитывать в атаке. Реанимирует карьеру Савицкий, на новый уровень выходит Рассадкин, особые надежды возлагаются на стилеобразующего игрока молодежки Янченко, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Павел Савицкий, игрок молодежной сборной Беларуси по футболу:

Вся команда – одно целое. Если кто-то выпадает, мы, конечно, поддержим. Ребята помоложе нас тоже поддерживают. В сборной все равны.

В центре также все надежно: связка Корзун – Яблонский весьма и весьма перспективна.

Одной из ключевых особенностей является то, что почти все игроки молодежки получают игровую практику в своих клубах. В Высшей лиге «Гомель» и «Неман» – самые «молодые» команды: на двоих в чемпионате они наиграли 22 футболиста, подходящих под возраст молодежной сборной. Кузницы кадров, иначе и не скажешь.

Накануне старта в квалификации Евро-2017 Ковалевич обнадеживал: за эту сборную стыдно не будет. Федерация вторила конкретикой: «Задача молодежки – выход в финальную часть чемпионата Европы». Наша же задача – верить и поддерживать ребят, ведь уже совсем скоро некоторые из этих парней наденут футболки национальной сборной и будут ставить перед собой еще более высокие цели.

Александр Хацкевич, главный тренер национальной сборной Беларуси по футболу:

Наша молодежная сборная доказывала, что можно играть со всеми, побеждать и выходить в финальную часть, там выглядеть достойно, уверенно и пробиваться на Олимпиаду. Так что здесь мы можем только пожелать команде Игоря Николаевича, чтобы она добилась тех результатов, которые были у сборных предшественников. Так что только в добрый путь.