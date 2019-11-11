Мархель о матче сборной Беларуси с Германией: «Каждый уважающий себя футболист хочет сыграть в такой игре»

Новости Беларуси. Национальная сборная Беларуси в рамках подготовки к Лиге наций планирует провести две товарищеские игры в феврале 2020 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соперники пока не определены.

11 ноября об этом сообщил на пресс-конференции главный тренер нашей команды Михаил Мархель. Поводом для встречи стало начало тренировочного сбора к гостевому матчу с Германией в рамках отбора на Евро-2020.