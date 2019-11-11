Александр Глеб: «После таких тренеров не хочется продолжать работать»

Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Бывает же, что с главным тренером люди не находят общий язык, игроки.
Александр Глеб, футболист:
Да. Это часто происходит. Когда ты занимаешься коллективным видом спорта: футбол, гандбол, хоккей – всё-таки, ты общаешься и роль тренера очень важна. Когда тренер находит общий язык со всеми игроками, может достучаться.
Для меня пример – тот же Венгер. Когда я в «Арсенале» был, он с каждым игроком отдельно разговаривал, он каждому давал шанс проявить себя.