Александр Глеб: «После таких тренеров не хочется продолжать работать»

Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Бывает же, что с главным тренером люди не находят общий язык, игроки.

Александр Глеб, футболист:

Да. Это часто происходит. Когда ты занимаешься коллективным видом спорта: футбол, гандбол, хоккей – всё-таки, ты общаешься и роль тренера очень важна. Когда тренер находит общий язык со всеми игроками, может достучаться.