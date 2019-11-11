Александр Глеб о допинг-скандалах: «Федерации других стран пытаются устранить сильнейших спортсменов»

Футболист высказал своё мнение в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
В последнее время много говорят о допинге в спорте. Некоторых отстраняют от участия в соревнованиях, к которым спортсмены идут всю жизнь. Особенно, когда это Олимпийские игры, когда спортсмен уже в возрасте, для него это – целая трагедия. Есть ли допинг в белорусском спорте? И, вообще, как Вы к этой теме – допинга – относитесь?
Александр Глеб, футболист:
Отрицательно, конечно, отношусь, но сейчас, насколько я смотрел новости, все цепляются к спортсменам постсоветского пространства, находят, насколько я помню, мельдоний – какой-то препарат или таблетки, я не знаю. Но, на самом деле, те же американцы принимают что-то подобное, но их никто не исключает, штрафы никакие не выносят. А чисто вот так.
Вадим Щеглов:
Двойные стандарты.