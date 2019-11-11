Александр Глеб о допинг-скандалах: «Федерации других стран пытаются устранить сильнейших спортсменов»

Александр Глеб, футболист: Отрицательно, конечно, отношусь, но сейчас, насколько я смотрел новости, все цепляются к спортсменам постсоветского пространства, находят, насколько я помню, мельдоний – какой-то препарат или таблетки, я не знаю. Но, на самом деле, те же американцы принимают что-то подобное, но их никто не исключает, штрафы никакие не выносят. А чисто вот так.

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: В последнее время много говорят о допинге в спорте. Некоторых отстраняют от участия в соревнованиях, к которым спортсмены идут всю жизнь. Особенно, когда это Олимпийские игры, когда спортсмен уже в возрасте, для него это – целая трагедия. Есть ли допинг в белорусском спорте? И, вообще, как Вы к этой теме – допинга – относитесь?

Александр Глеб:

На мой взгляд, сейчас – да. На мой взгляд, сейчас спорт – это больше политика становится, чем просто спорт. Из-за этого вот такие… Где-то там, наверху, что-то не договорились, что-то не порешали, а страдают от этого спортсмены.

Вадим Щеглов:

Есть какая-то консолидация у спортсменов? Или они соревнуются и на спортивном манеже или площадке, и в жизни? Понимаете, это же тоже устранение конкурентов таким образом.

Александр Глеб:

Я думаю, что да. Так и получается. Конечно, пытаются там те же, не буду говорить, кто, ну, федерации других стран пытаются устранить сильнейших спортсменов, как-то найти, зацепиться за что-то, лишь бы, чтобы полегче было. Будем стараться, и будут наши спортсмены стараться, несмотря на все преграды, двигаться вперёд, завоёвывать.