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Александр Глеб: «Я абсолютно скромно живу»

11 ноября 2019 11:42
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Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы человек, вообще, привыкший к какой-то роскоши? Или Вы, всё-таки, так скромно живёте?  

Александр Глеб: «Я абсолютно скромно живу»-1

Александр Глеб, футболист:
Я абсолютно спокойно, скромно живу. Уле, это мой менеджер, он говорил: «Алекс, многие спортсмены, которые заканчивают, просто не знают, как жить после спорта. Кто-то предлагает: давай вложим туда-туда. И, в принципе, за очень короткий период времени они теряют все деньги и просто не знают, что делать дальше».

И вот у него даже в отеле пара «звёзд» Бундеслиги, которые играли, зарабатывали – они потеряли все свои деньги и работали у него на баре. Поэтому, когда смотрел на это – это для меня был самый большой урок.

# общество # Александр Глеб

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