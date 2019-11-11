Александр Глеб: «Я абсолютно скромно живу»

Александр Глеб, футболист:

Я абсолютно спокойно, скромно живу. Уле, это мой менеджер, он говорил: «Алекс, многие спортсмены, которые заканчивают, просто не знают, как жить после спорта. Кто-то предлагает: давай вложим туда-туда. И, в принципе, за очень короткий период времени они теряют все деньги и просто не знают, что делать дальше».

И вот у него даже в отеле пара «звёзд» Бундеслиги, которые играли, зарабатывали – они потеряли все свои деньги и работали у него на баре. Поэтому, когда смотрел на это – это для меня был самый большой урок.