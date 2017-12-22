«Манчестер Юнайтед» покидает Кубок английской лиги на стадии четвертьфинала, проиграв «Бристоль Сити»

Команда Жозе Моуриньо встречалась с представителями Чемпионшипа – «Бристоль Сити». «Красные Дьяволы», предсказуемо, полностью доминировали в матче, но счет во втором тайме открыли именно хозяева. Правда, «Юнайтед» ответил быстро: уже через 7 минут забил Златан Ибрагимович, который в этом матче выступал в роли капитана.

В итоге к концу основного времени счет был равным – 1:1. И лишь на последних секундах матча победу своей команде принес Кори Смит. Настоящий праздник для местных фанатов, которые сразу после финального свистка высыпали на поле. А в полуфинале компанию «Бристоль Сити» составят английские и мировые гранды «Челси», «Манчестер Сити» и «Арсенал».