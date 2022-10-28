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Волейболистки «Минчанки» провели первый поединок в рамках полуфинала Кубка России

28 октября 2022 15:31
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Волейбольная «Минчанка» провела первый поединок в рамках полуфинального этапа Кубка России. Соперницами наших девушек стали спортсменки московского «Динамо», одолеть которых белорускам оказалось не по силам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейболистки «Минчанки» провели первый поединок в рамках полуфинала Кубка России-1

Россиянки захватили преимущество с самого старта дуэли и не позволили нашим волейболисткам взять ни одного сета. Счет по партиям – 25:19, 25:22, 25:20 в пользу «Динамо». Следующий матч «Минчанка» проведет 29 октября. Сыграем против «Енисея». В полуфинальной стадии все дружины разделили на три квартета. Путевки в «финал четырех» получит сильнейший коллектив из каждой группы. А также команда «Тулица», которая принимает решающую стадию.

# Волейбол # Фотофакт

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