Волейболистки «Минчанки» провели первый поединок в рамках полуфинала Кубка России

Волейбольная «Минчанка» провела первый поединок в рамках полуфинального этапа Кубка России. Соперницами наших девушек стали спортсменки московского «Динамо», одолеть которых белорускам оказалось не по силам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Россиянки захватили преимущество с самого старта дуэли и не позволили нашим волейболисткам взять ни одного сета. Счет по партиям – 25:19, 25:22, 25:20 в пользу «Динамо». Следующий матч «Минчанка» проведет 29 октября. Сыграем против «Енисея». В полуфинальной стадии все дружины разделили на три квартета. Путевки в «финал четырех» получит сильнейший коллектив из каждой группы. А также команда «Тулица», которая принимает решающую стадию.