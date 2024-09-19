Ещё 5 белорусов вызваны в тренировочные лагеря клубов НХЛ

Еще пятеро белорусов вызваны в тренировочные лагеря клубов Национальной хоккейной лиги. С «Калгари» продолжат работу Егор Шарангович и Илья Соловьев. Всего же «Флэймз» вызвали в лагерь 64 хоккеиста, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В прошлом сезоне Шарангович был одним из лидеров канадского клуба, в 82 матчах набрав 59 очков. Соловьев провел 10 встреч, в активе защитника 3 ассистентских балла. Еще один канадский клуб «Ванкувер» вызвал в тренировочный лагерь нападающего Данилу Климовича и голкипера Никиту Толопило – ранее игроки в НХЛ не выступали. А вот Владислава Колячонка ожидает четвертый сезон в сильнейшей лиге мира. Белорусский защитник вызван в тренировочный лагерь «Юты». Всего в НХЛ Колячонок сыграл 39 матчей и набрал 7 очков.