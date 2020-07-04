Максим Рыженков: «Мы давно думали возобновить соревнования по баскетболу»

Напомним, баскетбол 3х3 стал олимпийским видом, который должен был дебютировать на Играх-2020. У нашей женской сборной есть все шансы отправиться в Токио. Квалификация пройдет в мае 2021 года. А в сентябре 2020 года белоруски примут участие в чемпионате Европы.

Максим Рыженков, председатель Белорусской федерации баскетбола:

Мы давно думали возобновить соревнования по баскетболу. Совсем недавно наши национальные команды начали свои учебно-тренировочные сборы. Вся ситуация в стране с коронавирусом, улучшение ситуации позволило нам совместно с Министерством спорта принять решение по возможности возобновить и соревновательный процесс. Первые, кто у нас в это вернулись, это команды 3х3 и наша национальная «Палова».

«За неделю мы собрали 122 команды – порядка 500 участников»

Мы даже сами не представляли, насколько люди соскучились по баскетболу, по живому общению. За неделю мы собрали 122 команды – порядка 500 участников. Это говорит о том, что люди хотят играть в баскетбол, что им уже надоело сидеть дома. Хотят показать себя, проявить себя, поучаствовать в соревнованиях, пообщаться друг с другом.

«С самого начала организовали онлайн-трансляцию»

И, конечно, мы благодарны Министерству спорта, городским властям. Совместно с ними нам удалось сделать хороший праздник для наших любителей баскетбола: как игроков, так и зрителей. Кроме того, мы в этот раз с самого начала организовали онлайн-трансляцию. Думаю, это будет хороший момент для популяризации баскетбола.

Наталья Федорцова, СТВ:

Если говорить о баскетболе, представленном на международной арене, есть ли какие-то механизмы, которые позволят нашим спортсменам принять участие в соревнованиях, невзирая на эпидемиологическую обстановку?