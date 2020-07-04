Максим Рыженков: «Мы давно думали возобновить соревнования по баскетболу»
Новости Беларуси. 4 июля на площадке «Палова-Арены» стартовала Национальная лига по баскетболу «три на три», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участниками первого этапа стали 122 команды из разных уголков страны. За чемпионский титул борются спортсмены в шести категориях: элита, общая, девушки, U17, U14 и U12.
Сергей Вабищевич: «Уже очень соскучились по баскетболу, тем более по 3х3»
Три дополнительные путевки в Токио будут разыграны на олимпийском отборочном турнире FIBA 3х3 в австрийском Граце.
Напомним, баскетбол 3х3 стал олимпийским видом, который должен был дебютировать на Играх-2020. У нашей женской сборной есть все шансы отправиться в Токио. Квалификация пройдет в мае 2021 года. А в сентябре 2020 года белоруски примут участие в чемпионате Европы.
«Мы давно думали возобновить соревнования по баскетболу»
Максим Рыженков, председатель Белорусской федерации баскетбола:
Мы давно думали возобновить соревнования по баскетболу. Совсем недавно наши национальные команды начали свои учебно-тренировочные сборы. Вся ситуация в стране с коронавирусом, улучшение ситуации позволило нам совместно с Министерством спорта принять решение по возможности возобновить и соревновательный процесс. Первые, кто у нас в это вернулись, это команды 3х3 и наша национальная «Палова».
«За неделю мы собрали 122 команды – порядка 500 участников»
Мы даже сами не представляли, насколько люди соскучились по баскетболу, по живому общению. За неделю мы собрали 122 команды – порядка 500 участников. Это говорит о том, что люди хотят играть в баскетбол, что им уже надоело сидеть дома. Хотят показать себя, проявить себя, поучаствовать в соревнованиях, пообщаться друг с другом.
«С самого начала организовали онлайн-трансляцию»
И, конечно, мы благодарны Министерству спорта, городским властям. Совместно с ними нам удалось сделать хороший праздник для наших любителей баскетбола: как игроков, так и зрителей. Кроме того, мы в этот раз с самого начала организовали онлайн-трансляцию. Думаю, это будет хороший момент для популяризации баскетбола.
Наталья Федорцова, СТВ:
Если говорить о баскетболе, представленном на международной арене, есть ли какие-то механизмы, которые позволят нашим спортсменам принять участие в соревнованиях, невзирая на эпидемиологическую обстановку?
Максим Рыженков:
К настоящему моменту на международном уровне принят ряд решений в отношении продолжения соревновательной практики в баскетболе. Если по баскетболу 5х5 еще до конца не определены форматы, какие-то даты под вопросом, хотя мы понимаем, что при хороших обстоятельствах в ноябре у нас будут первые окна, где будут играть наши ребята за попадание на чемпионат мира 2023 года и девушки – за попадание на чемпионат Европы следующего года.
«Наша взрослая команда девушек отобралась на олимпийскую квалификацию»
В баскетболе 3х3 все предельно ясно. Наша взрослая команда девушек отобралась на олимпийскую квалификацию, которую мы будем играть в мае следующего года. Эта же команда попала в финальную часть чемпионата Европы, где сыграет в сентябре этого года.
Кроме того, две команды – U18 и U23, тоже женские – отобрались на чемпионаты мира, которые тоже пройдут этой осенью. Этот вид спорта на открытом воздухе. Здесь минимальные вопросы с медицинской безопасностью, поэтому такие решения приняты. Я думаю, что они будут реализованы.
Что касается мужской команды, к сожалению, в этом году были отменены отборочные матчи к чемпионатам Европы и мира. И наша мужская команда в силу этого никуда не смогла отобраться, как и многие другие команды.
«За наших девчонок болеем. Собрали самый лучший состав, тренерская группа работает на результат»
Наталья Федорцова:
Какие шансы у наших девушек на чемпионате Европы и олимпийской квалификации?
Максим Рыженков:
Мы все за наших девчонок болеем. Собрали самый лучший состав, тренерская группа работает на результат. Девчонки в хорошей форме. Я очень надеюсь и верю в то, что мы на Европе сможем пробиться в число призеров, ну и выйти на Олимпийские игры.