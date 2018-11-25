Максим Недосеков: «Нужно соревноваться с высотой, а не с соперниками»

Максим Недосеков свои задачи на сезон уже решил, причем решил феерично. Едва выйдя из юниорского спорта, он сходу вскочил на пьедестал чемпионата Европы. В этом году в Берлине Максим стал серебряным призером в прыжках в высоту. О том, чем сегодня живет спортсмен, узнавала Наталья Федорцова. Наталья Федорцова, СТВ:

Летний сезон уже завершился, как оцените его, всё ли получилось? Максим Недосеков:

Все цели, которые я перед собой ставил, удалось достичь. В этом сезоне планировал все прыжки за 2.30, но на чемпионате Европы получилось 2.33. А вообще хотел занять первое место, но не всё пошло по плану. Порвались шипы на 2.37 – безысходная ситуация: и попыток нет, и шипов нет. А сезон провели отлично, готовимся к 2019 году – будет много стартов. Их и в этом году было немало – 12 штук, для меня это очень много –­­ еле вытерпел. Наталья Федорцова:

Серебро на чемпионате Европы, который проходил в августе, эмоции уже улеглись. Сейчас, на свежую голову, можете сказать, что довольны результатом? Максим Недосеков:

Да, конечно доволен. Прыжки с язвами, и такой результат – им нельзя быть недовольным. Планировали золото, но получилось серебро – выскочили три язвы, и сразу решить эту проблему невозможно. В любом случае, серебро взрослого чемпионата Европы для 20 лет – нормально.

«Когда мне говорят: «Ты должен, ты должен» – это ещё больше настраивает» Наталья Федорцова:

После юниорского чемпионата Европы на тебя стали возлагать большие надежды, груз ответственности не мешал? Максим Недосеков:

Нет, мне даже наоборот было приятно. И, ко всему прочему, когда мне говорят «ты должен, ты должен» – это ещё больше настраивает. В такие моменты понимаю, что мне всё под силу. Наталья Федорцова:

В том числе вас всегда поддерживает Вадим Девятовский и в социальных сетях, и в медийном пространстве. Это добавляет уверенности? Максим Недосеков:

Конечно же, это приятно. Тем более Вадим Анатольевич уделяет внимание не только ведущим спортсменам, а старается поддержать каждого. Это очень круто, мало кто может таким похвастаться. Наталья Федорцова:

К 20-ти годам ты стал вице-чемпионом Европы, уже уверенно чувствуешь себя на фоне взрослых спортсменов? Максим Недосеков:

Да, уверенности значительно прибавилось. Тем более, специально ездили по коммерциям, чтобы прыгать в этой же компании на Европе, на следующих чемпионатах мира. Со всеми отпрыгали раз 10, и я уже знаю, кто как себя ведёт в секторе, кто как заводится, кто какие результаты может показать. Наталья Федорцова:

А нет такого, что, мол, ты ещё мелкий, походи рядом, посмотри на опытных? Максим Недосеков:

Нет, уже нет. Может, где-то в начале и было такое отношение, но потом, когда увидели, как я прыгаю, поменяли отношение. Наталья Федорцова:

Участие в континентальном Кубке наверняка было интересным опытом. Каково представлять целый континент, а не отдельную страну? Максим Недосеков:

Это очень круто, быть одной командой с топовыми спортсменами Европы. Помню, сидели я, Эля Герман, Илья Иванюк на собрании, все разговаривают на английском, а мы сидим, глазами хлопаем – половины не понимаем. Но всё равно, это ощущение единство с лучшими спортсменами континента – очень круто. Наталья Федорцова:

Ну, а английский за это время подтянули? Максим Недосеков:

Ну да, потихонечку, помаленечку.

«Для успеха нужно соревноваться с высотой, а не с соперниками» Наталья Федорцова:

Как-то говорили, что главный соперник – это высота, уже не видите конкурентов среди других спортсменов? Максим Недосеков:

Если соревноваться со спортсменами, то у тебя задача просто выиграть, показать результат, который будет лучше, чем у соперника. А когда остаёшься один на один с высотой, смотришь на неё, то остальные не смогут повлиять на результат. Для успеха нужно соревноваться с высотой, а не с соперниками. Обойдя всех, ты всего лишь выигрываешь соревнования, и тебе больше ничего не надо, а соревнуясь с высотой – совершенствуешься.

«Хотел уйти из лёгкой атлетики. Но родители настояли» Наталья Федорцова:

Вы из легкоатлетической семьи, этот вид спорта – ваш выбор или выбор родителей? Максим Недосеков:

Родителей – однозначно. Года два-три назад стали посещать такие мысли, что мне всё надоело – всё нудно, нет заработка. Хотел уйти из лёгкой атлетики, не сильно нравилось это занятие. Но родители настояли, постоянно повторяли: «ты будешь прыгать, ты обязан остаться». Вот так и получилось, что поддался на их уговоры. Наталья Федорцова:

А сейчас не жалеешь? Максим Недосеков:

Сейчас уже точно нет. Наталья Федорцова:

В тот период, когда планировал уйти, чем планировал заниматься дальше? Максим Недосеков:

Толком мыслей не было, точно знал, что не лёгкая атлетика, а дальше… Очень нравится бокс, может быть, подался бы туда. Наталья Федорцова:

Из лёгкой атлетики в бокс? Не страшно получать по сотке ударов за вечер? Максим Недосеков:

Нет, нормально, у меня и брат боксёр. И я сам в детстве до того, как прийти в лёгкую атлетику, занимался боксом, так что это было бы не в новинку. Наталья Федорцова:

Смотрю, брата родители не заставляли заниматься лёгкой атлетикой. Максим Недосеков:

Да, у него была свобода выбора – тренировался вообще где только мог.

«Нужно очень много работать, чтобы прыгать высоко, причём во всех смыслах этого слова» Наталья Федорцова:

Сейчас родители гордятся вашими достижениями или им хочется чего-то большего? Максим Недосеков:

Конечно, гордятся и, конечно же, им хочется большего. Зачем останавливаться? Тем более, это прыжки – на одном таланте не выедешь. Нужно очень много работать, чтобы прыгать высоко, причём во всех смыслах этого слова. Наталья Федорцова:

А насколько родители вмешиваются в тренировочный процесс? Максим Недосеков:

Не вмешиваются вообще. Как они говорят: «Здесь есть только ты и тренер». И стараются совсем не касаться тренировок. Послушный ли я ученик? По крайней мере, стараюсь им быть. Наталья Федорцова:

Только лишь стараетесь? А что мешает? Максим Недосеков:

Что мешает? Жизнь мешает. Вот тренировка закончилась, конечно же, хочется пойти погулять, с кем-то пообщаться, но не всегда хватает времени. С большего я всё-таки послушный. Ничего из списка запрещённого не делаю, особенно в период соревнований и тренировок – спортивный режим не нарушаю. Наталья Федорцова:

Ваш лучший официальный результат 2.33, удавалось на тренировках брать большую высоту? Максим Недосеков:

Мы 2.33 никогда и не ставили, но 2.31 на тренировке преодолевал. Наталья Федорцова:

А есть какая-то планка, достигнув которой, ты скажешь: «Да, я крут!» Максим Недосеков:

Ой, даже не знаю. Наверное, если выиграю Олимпийские игры, скажу – хорошо. Наталья Федорцова:

Просто хорошо? Так скромно? Максим Недосеков:

Не знаю, пока не испытал этого чувства. Всё-таки эмоции, наверное, будут переполнять. Высота – высотой, но и медаль много чего стоит.

«Чтобы улучшить показатель сантиметров на 7, нужно приложить очень много усилий» Наталья Федорцова:

Судя по тактике при выборе высоты на топовых турнирах, вы – рисковый человек, в жизни тоже так? Максим Недосеков:

Да, жизнь так тоже заставляет рисковать. Наталья Федорцова:

Выбор высоты – прерогатива спортсмена или вы ищите с тренером компромисс? Максим Недосеков:

Обсуждаем с тренером. Он же видит и твои способности, твоё состояние, характер – можешь взять ту или иную высоту – или нет. Но на топовых соревнованиях уже нет такой возможности, поэтому решение остаётся за мной. Но он мне доверяет: раз я принял такое решение – значит и мне нести за него ответственность. И вот это чувство ответственности, когда остаётся одна попытка, понимаешь, что либо всё, либо ничего – при таких условиях получается показывать хороший результат.

«Очень круто, что есть конкуренция» Наталья Федорцова:

Как-то говорили, что в какой-то момент в Витебске стало легко тренироваться, и вы переехали в Минск, а что будете делать, когда и в столице станет легко? Максим Недосеков:

Не станет легко. Вижу, какие тут нагрузки, проделываем большую работу, и я прекрасно понимаю, что это далеко не предел, причём во всех направлениях. Скучно здесь не будет точно. В Витебске – да, результат был 1.70, а тут уже 2.33 – разница в 50 см. И, чтобы улучшить этот показатель сантиметров на 7, нужно приложить очень много усилий. Наталья Федорцова:

Ещё несколько лет назад в прыжках в высоту не было из кого выбирать, а сейчас появилась конкуренция. Как с ней справляетесь? Максим Недосеков:

Вообще это очень круто, что есть конкуренция. Как-то была Универсиада, прыгали с Димой Набоковым и результаты получились лучше, чем на Бриллиантовой лиге. У него результат был 2.36 – рекорд Беларуси, я – 2.32. Наталья Федорцова:

Но и с Дмитрием, и с Павлом Селиверстовым, я знаю, в жизни хорошо общаетесь, а на соревнованиях – соперники. Получается разводить эти два аспекта? Максим Недосеков:

Конечно, как говорится, в секторе мы враги, особенно на топовых турнирах, это если коммерция, то дух соперничества не так силён – можем и посмеяться, и чуточку расслабиться – показать красивые прыжки, а вот уже на серьёзных состязаниях каждый сам за себя. Наталья Федорцова:

Но на личном общении это не сказывается? Максим Недосеков:

Нет, все мы люди адекватные, все понимающие, особенно высотники – всё вообще идеально, очень крутое общение. Наталья Федорцова:

А кто всё-таки круче: вы, Набоков или Селиверстов? Максим Недосеков:

Я могу так сказать – мы все на одном уровне, нет такого, кто круче. Тем более что это прыжки в высоту: сегодня ты лучше, а завтра он возьмёт и с первой попытки побьёт все рекорды. Так что тут выяснять, кто круче – дело очень опасное, особенно на словах. Высота покажет, кто лучше.