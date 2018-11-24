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Чемпионат Беларуси по футболу: показываем расстановку сил перед заключительным туром

24 ноября 2018 19:46
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Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по футболу выходит на финишную прямую. Главную интригу турнира БАТЭ развеял в предыдущем туре. Но ряд команд пока решают свои турнирные задачи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске местное «Торпедо» 24 ноября старалось оторваться от зоны вылета. Команда Владимира Невинского встречалась с одноклубниками из Жодино. Но все сразу пошло не по сценарию хозяев поля: на 14 минуте удален защитник минчан Роман Гаев, а еще через 15 минут гол в ворота Романа Степанова забил Богдан Мышенко. Шансы отыграться у хозяев были, но они ими не воспользовались. А вот гости во втором тайме забили второй гол, по большому счету похоронив всю интригу в матче.

Чемпионат Беларуси по футболу: показываем расстановку сил перед заключительным туром-1

Дмитрий Тамело, игрок ФК «Торпедо-Минск»:
Тяжелый матч. Развивались события, можно сказать, не в нашу пользу. Был стопроцентный момент, когда у нас был шанс забить. Я считаю, что если бы забили в этот момент, матч бы так не сложился. Ну, как говорится, не забиваешь ты, и сразу получаем.

Получилось так, что сегодня проиграли. Но ничего уже не сделаешь, двигаемся дальше. Последний тур, надо не упасть в грязь лицом и все-таки подарить еще один праздник нашим болельщикам.

Чемпионат Беларуси по футболу: показываем расстановку сил перед заключительным туром-4

Новоиспеченный чемпион БАТЭ на последних минутах добился победы над «Лучом». Таким образом команду, которая второй вслед за могилевским «Днепром» покинет высшую лигу, мы узнаем только в заключительном туре.

# Футбол Беларуси # Дмитрий Тамело # Фотофакт

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