Чемпионат Беларуси по футболу: показываем расстановку сил перед заключительным туром

Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по футболу выходит на финишную прямую. Главную интригу турнира БАТЭ развеял в предыдущем туре. Но ряд команд пока решают свои турнирные задачи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске местное «Торпедо» 24 ноября старалось оторваться от зоны вылета. Команда Владимира Невинского встречалась с одноклубниками из Жодино. Но все сразу пошло не по сценарию хозяев поля: на 14 минуте удален защитник минчан Роман Гаев, а еще через 15 минут гол в ворота Романа Степанова забил Богдан Мышенко. Шансы отыграться у хозяев были, но они ими не воспользовались. А вот гости во втором тайме забили второй гол, по большому счету похоронив всю интригу в матче.