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В Минске проходит обучающий семинар для теннисных судей

24 ноября 2018 20:02
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Новости Беларуси. Тем, кто еще не судил, судил, но мало, или судил много, но хочет лучше. Теннисная федерация Беларуси проводит обучающий семинар для тех, кто готов обслуживать поединки большого тенниса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске проходит обучающий семинар для теннисных судей-1

Заявки подали 43 человека. В эти выходные проходят лекции для судей на вышке, в декабре будут курсы для рефери. Главный лектор – Андрей Ахрамейко, председатель белорусской коллегии судей, топовый белорусский арбитр, в послужном которого списке крупные поединки Кубков Дэвиса и Федерации. Сегодня он готов делиться опытом с будущими коллегами. Ведь повышение уровня мастерства судей – неотъемлемая часть роста всего вида спорта.

В Минске проходит обучающий семинар для теннисных судей-4

Антон Юспа, директор Белорусской федерации тенниса:
В стране проходит более 250 соревнований, практически каждые выходные. Естественно, белорусская теннисная федерация заинтересована в повышении уровня квалификации судейского корпуса. Потому что без этого, как вы понимаете, не состоится ни одно соревнование.

По заявочному принципу. Судьи заявлялись на семинар для того, чтобы подтвердить свои знания. Хочется отметить, что ажиотаж действительно был большой. Мы постарались разместить всех желающих.

Слушателей нынешнего курса в конце будет ждать экзамен и аттестация для обслуживания матчей под эгидой белорусской теннисной федерации.

# Теннис # Андрей Ахрамейко # Антон Юспа # Фотофакт

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