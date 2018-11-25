Екатерина Снытина: «Начали с защиты и выиграли»

Екатерина Снытина стала самым полезным игроком женской баскетбольной сборной Беларуси в победном матче с турчанками, который гарантировал нашей команде выход на Евробаскет-2019. После успешного матча капитан команды не возвращалась на родину вместе с командой, оставшись в Турции в расположении своего клуба. Тем не менее, мы связались с ней, чтобы узнать главный впечатления от последних матчей евроквалификации. Матч с турчанками был решающим, но перед этим был еще поединок с эстонками, который тоже надо было выиграть. Сложно было настроиться на эстонок? Екатерина Снытина:

Очень легко, потому что стояла задача выиграть два матча, причем выиграть эстонок нужно было с как можно большим перевесом. Плюс 20 было, плюс 30... Мы не останавливались, мы просто бежали, давили их. Не могу сказать, что у нас стояла цель выиграть именно плюс 50, у нас стояла цель выиграть как можно больше. В перерыве при счете плюс 20 получили нагоняй от тренера, мол, не расслабляйтесь, нам нужна еще большая разница. С Эстонией мы выполнили то, что от нас просили.

Возвращаясь к матчу с турчанками, что все-таки предопределило исход в вашу пользу? Екатерина Снытина:

То, что мы выполнили установку тренера, она была простая: начать с защиты, свои очки мы все равно наберем. И мы это сделали, мы дали турчанкам набрать только 56 очков, это хороший показатель против любой команды. Последние три дня мы были сконцентрированы только на защите, все командные тренировки были ориентированы только на это. Разобрали, выполнили, самое главное, и вот результат. В составе сборной Турции выступала ваша одноклубница Кансу Коксал, после поединка обсуждали с ней прошедший матч?

Екатерина Снытина:

Да, приехали, сразу обсудили. Потому что она мне в том матче сразу же поставила блок-шот в первой же атаке, я потом заставила ее бросить два эйр-бола, и в принципе я против нее защищалась, она мне ничего не забила. Мы посмеялись, обе команды прошли дальше, поэтому какого-то упаднического настроения ни у кого не было. Очень много было одноклубниц Анастасии Веремеенко. Она рассказывала какие-то секреты внутренней клубной кухни? Екатерина Снытина:

Когда была встреча по поводу игроков, то, конечно, я говорила, что моя одноклубница, например, бросает практически всегда только трехочковые, Настя дополняла про своих одноклубниц и других девчонок, против которых мы играем уже не один год в местном чемпионате: кто левша, кто в какую сторону идет при атаке. Это нормально.