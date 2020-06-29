Максим Недосеков: «Когда у нас в федерации появился Вадим Анатольевич, у нас всё началось вверх»

Максим Недосеков, белорусский прыгун в высоту: У нас в спорте всё идеально. У нас созданы все условия для подготовки. Возможно, те люди, которые жалуются, что у нас в спорте что-то не так – я с ними не согласен, особенно в легкой атлетике. Федерация все делает для того, чтобы спортсмены тренировались в наилучших условиях.

Спорт меняется. Стезя, в которой я расту, она заметно меняется. Когда у нас в федерации появился Вадим Анатольевич (Девятовский – прим. ред.), у нас всё началось вверх. Нами хотя бы интересуются как спортсменами. У нас спрашивают, что нам нужно для подготовки. «Ребята, вы хотите поехать на сбор? Вы, конечно же, едьте, но вы должны выступить хорошо. Подготовьтесь к этому». У нас результаты выросли у всех.

«Стараюсь обеспечить себя и заработать себе на жизнь. Ну и представлять Беларусь на стартах тоже приятно»

Наверное, стимул – это повыше зарплата, чтобы красивая жизнь была. Стараюсь обеспечить себя и заработать себе на жизнь. Ну и, конечно, представлять Беларусь на стартах тоже приятно.