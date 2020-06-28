Людмила Волчек об отмене Паралимпиады: новость для меня хорошая, есть время для подготовки

Людмила Волчек, трехкратная паралимпийская чемпионка:

Новость для меня хорошая. Есть время для подготовки, есть время создать новые сиденья для моей лодки и непосредственно для завоевания лицензий. Конечно, будем все для этого делать, а там уже как бог даст. А мы живем одним днем. Сегодня хорошая погода. Есть вейкборд, есть вода, теплая вода – будем брать от этой жизни все.

Не знаю, куда деть энергию, поэтому придумываю всякие штуки

Наталья Федорцова:

Тренировочный процесс организован так, чтобы вы подошли к Паралипиаде на пике формы. А тут еще год.

Людмила Волчек:

Организм привык к тяжелым физическим нагрузкам. Сейчас этого нет практически, даже несмотря на то, что мы тренируемся, как и прежде, два раза в день. Но нет такого драйва. Поэтому организм, как говорится, «штырит»: не знаю, куда деть энергию, поэтому придумываю всякие штуки, чтобы это наверстать.