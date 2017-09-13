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Максим Мирный в Швейцарию пока не прибыл, виной тому ураган «Ирма»

13 сентября 2017 15:23
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Новости Беларуси. Национальная команда по теннису во главе с капитаном Владимиром Волчковым находится в швейцарском Биле, где готовится к матчу с командой Швейцарии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Максим Мирный в Швейцарию пока не прибыл, виной тому ураган «Ирма»-1

Сборные в ближайший уикенд оспорят право выйти в Мировую группу Кубка Дэвиса.

Места травмированных Егора Герасимова и Ильи Ивашко заняли Ярослав Шило и Дмитрий Жирмонт (подробнее).

В качестве запасных на состязания отправились Александр Згировский и Александр Леоненко. Максим Мирный в расположение команды пока не прибыл, виной тому ураган Ирма. Капитан и команда ожидают прилет Мирного буквально на днях.

«Мы проснулись сегодня все в одной комнате, самой безопасной на наш взгляд»: как пережила ураган «Ирма» в штате Флорида семья Максима Мирного (подробности).

# Теннис # Максим Мирный # Фотофакт

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