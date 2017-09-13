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КХЛ отменила большой штраф защитника «зубров» Дмитрия Коробова

13 сентября 2017 15:21
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Новости Беларуси. 13 сентября хоккеисты минского Динамо проведут второй матч домашней серии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Джек Скилле об игре «Динамо» с «Трактором»: Не думаю, что я раньше забрасывал за свой новый клуб в первой игре

После победы над челябинским «Трактором» болельщики ждут от «зубров» нового успеха в поединке против тольятинской «Лады». Из 9 очных встреч этих команд на счету динамовцев 7 побед. Кстати, Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ отменил штраф защитника «зубров» Дмитрия Коробова, так что он сможет сегодня выйти на лед в составе хозяев.

КХЛ отменила большой штраф защитника «зубров» Дмитрия Коробова-1

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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