КХЛ отменила большой штраф защитника «зубров» Дмитрия Коробова

Новости Беларуси. 13 сентября хоккеисты минского Динамо проведут второй матч домашней серии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После победы над челябинским «Трактором» болельщики ждут от «зубров» нового успеха в поединке против тольятинской «Лады». Из 9 очных встреч этих команд на счету динамовцев 7 побед. Кстати, Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ отменил штраф защитника «зубров» Дмитрия Коробова, так что он сможет сегодня выйти на лед в составе хозяев.