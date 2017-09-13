Футболисты БАТЭ отправились в Белград на стартовый матч Лиги Европы c «Црвеной Звездой»

Судить встречу будет бригада арбитров из Украины.

Отметим, что Борисовский БАТЭ с сезона-1999/2000 принимает участие в Лиге Европы. Наиболее успешно в этом турнире белорусский клуб выступил в 2011 году, когда занял второе место в группе и вышел в плей-офф. Помимо гостевого рандеву с «Црвеной Звездой» подопечным Александра Ермаковича предстоят домашние дуэли с лондонским «Арсеналом» и немецким «Кельном».