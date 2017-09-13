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Футболисты БАТЭ отправились в Белград на стартовый матч Лиги Европы c «Црвеной Звездой»

13 сентября 2017 15:16
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Новости Беларуси. Футболисты БАТЭ вылетели в Белград на стартовый матч Лиги Европы с местной «Црвеной Звездой», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, чемпионы Беларуси проведут поединок на стадионе «Райко Митича» 14 сентября, а на сегодня намечена тренировка.

Футболисты БАТЭ отправились в Белград на стартовый матч Лиги Европы c «Црвеной Звездой»-1

Судить встречу будет бригада арбитров из Украины.

Отметим, что Борисовский БАТЭ с сезона-1999/2000 принимает участие в Лиге Европы. Наиболее успешно в этом турнире белорусский клуб выступил в 2011 году, когда занял второе место в группе и вышел в плей-офф. Помимо гостевого рандеву с «Црвеной Звездой» подопечным Александра Ермаковича предстоят домашние дуэли с лондонским «Арсеналом» и немецким «Кельном».

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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