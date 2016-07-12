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Фотофакт: футболист Швайнштайгер и теннисистка Анна Иванович поженились

12 июля 2016 14:25
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Новости Италии. Спустя два года отношений полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер и сербская теннисистка Анна Иванович решили пожениться!

Торжественная церемония бракосочетания состоялась в Венеции.

Жених (любитель принарядиться!) щеголял в темно-синем костюме, невеста была прекрасна в традиционном – белом платье.

Фотофакт: футболист Швайнштайгер и теннисистка Анна Иванович поженились -1


Фото. Бастиан Швайнштайгер и Анна Иванович

После официальной регистрации пара отправилась на водную прогулку на гондоле.

Фотофакт: футболист Швайнштайгер и теннисистка Анна Иванович поженились -4


Фото. Бастиан Швайнштайгер и Анна Иванович

В Италию молодожены вылетели из Мюнхена на частном самолете, захватив с собой узкую компанию близких родственников и друзей.

В первую очередь, это родители Анны – Мирослав и Драгона, отец Бастиана – Альфред и старший брат Тобиас с семьей.

Фотофакт: футболист Швайнштайгер и теннисистка Анна Иванович поженились -7


Фото. Родители Анны Иванович

Как сообщают немецкие репортеры,

для гостей место проведения торжества было сюрпризом: Бастиан и Анна назначили им встречу в аэропорту.

Фотофакт: футболист Швайнштайгер и теннисистка Анна Иванович поженились -10


Фото. Отец Бастиана Швайнштайгера и брат с семьей

Больше гостей соберется завтра, 13 июля. В этот день

Швайнштайгер и Иванович обвенчаются в церкви.

Ожидается, что поздравить новобрачных приедут бывший президент «Баварии» Ули Хеннес, партнер Швайнштайгера по сборной Германии Томас Мюллер, главный тренер команды Йоахим Лев, а также еще несколько игроков немецкой сборной.

Фотофакт: футболист Швайнштайгер и теннисистка Анна Иванович поженились -13


Фото. Бастиан Швайнштайгер и Анна Иванович

В активе Швайнштайгера золото (2014 год) и две бронзы (2006, 2010) чемпионатов мира, а также серебро (2008) и две бронзы (2012, 2016) чемпионатов Европы.

Иванович однажды побеждала на Открытом чемпионате Франции – Roland Garros (2008), а также еще на 14 турнирах, проводимых под эгидой WTA.

# Фотофакт # Звезды

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