Фотофакт: футболист Швайнштайгер и теннисистка Анна Иванович поженились

Жених (любитель принарядиться!) щеголял в темно-синем костюме, невеста была прекрасна в традиционном – белом платье.

Новости Италии. Спустя два года отношений полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер и сербская теннисистка Анна Иванович решили пожениться!

После официальной регистрации пара отправилась на водную прогулку на гондоле.

В Италию молодожены вылетели из Мюнхена на частном самолете, захватив с собой узкую компанию близких родственников и друзей.

В первую очередь, это родители Анны – Мирослав и Драгона, отец Бастиана – Альфред и старший брат Тобиас с семьей.