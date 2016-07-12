Фотофакт: футболист Швайнштайгер и теннисистка Анна Иванович поженились
Новости Италии. Спустя два года отношений полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер и сербская теннисистка Анна Иванович решили пожениться!
Торжественная церемония бракосочетания состоялась в Венеции.
Жених (любитель принарядиться!) щеголял в темно-синем костюме, невеста была прекрасна в традиционном – белом платье.
Фото. Бастиан Швайнштайгер и Анна Иванович
После официальной регистрации пара отправилась на водную прогулку на гондоле.
Фото. Бастиан Швайнштайгер и Анна Иванович
В Италию молодожены вылетели из Мюнхена на частном самолете, захватив с собой узкую компанию близких родственников и друзей.
В первую очередь, это родители Анны – Мирослав и Драгона, отец Бастиана – Альфред и старший брат Тобиас с семьей.
Фото. Родители Анны Иванович
Как сообщают немецкие репортеры,
для гостей место проведения торжества было сюрпризом: Бастиан и Анна назначили им встречу в аэропорту.
Фото. Отец Бастиана Швайнштайгера и брат с семьей
Больше гостей соберется завтра, 13 июля. В этот день
Швайнштайгер и Иванович обвенчаются в церкви.
Ожидается, что поздравить новобрачных приедут бывший президент «Баварии» Ули Хеннес, партнер Швайнштайгера по сборной Германии Томас Мюллер, главный тренер команды Йоахим Лев, а также еще несколько игроков немецкой сборной.
Фото. Бастиан Швайнштайгер и Анна Иванович
В активе Швайнштайгера золото (2014 год) и две бронзы (2006, 2010) чемпионатов мира, а также серебро (2008) и две бронзы (2012, 2016) чемпионатов Европы.
Иванович однажды побеждала на Открытом чемпионате Франции – Roland Garros (2008), а также еще на 14 турнирах, проводимых под эгидой WTA.