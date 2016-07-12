Рио-2016. Александр Богданович возглавит олимпийскую команду Беларуси

Новости Беларуси. Сергей Мартынов избран знаменосцем белорусской спортивной делегации на открытии летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Капитаном команды – олимпийский чемпион в гребле на байдарках и каноэ Александр Богданович.

Такое решение принято сегодня в НОК на церемонии проводов спортсменов в Бразилию. Уже 5 августа в борьбу за награды включатся более 140 белорусских атлетов. Они выступят в 25 видах спорта.

Суверенная Беларусь принимает участие в Олимпийский играх уже в шестой раз. За награды четырехлетия лучшим спортсменам нашей страны предстоит сразиться с представителями 200 государств.

Сергей Макаренко, первый олимпийский чемпион Республики Беларусь:

Наука, тренеры, детские спортивные школы, организации, институты. Всё это работает на человека, на спортсмена, чтобы он выступил успешно. Это гордость страны. 79 олимпийских чемпионов в стране за все эти годы подготовлено. Они не перестают быть примером для нашей молодежи.