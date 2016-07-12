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Рио-2016. Александр Богданович возглавит олимпийскую команду Беларуси

12 июля 2016 08:56
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Новости Беларуси. Сергей Мартынов избран знаменосцем белорусской спортивной делегации на открытии летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Капитаном команды – олимпийский чемпион в гребле на байдарках и каноэ Александр Богданович.

Такое решение принято сегодня в НОК на церемонии проводов спортсменов в Бразилию. Уже 5 августа в борьбу за награды включатся более 140 белорусских атлетов. Они выступят в 25 видах спорта.

Суверенная Беларусь принимает участие в Олимпийский играх уже в шестой раз. За награды четырехлетия лучшим спортсменам нашей страны  предстоит сразиться с  представителями 200 государств.

Сергей Макаренко, первый олимпийский чемпион Республики Беларусь:
Наука, тренеры, детские спортивные школы, организации, институты. Всё это  работает  на человека, на спортсмена, чтобы он выступил успешно. Это гордость страны. 79 олимпийских чемпионов в стране за все эти годы подготовлено. Они не перестают быть примером для нашей молодежи.

# Сергей Макаренко # Олимпиада 2016

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