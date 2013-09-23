Виктория Азаренко высказалась о запрете криков на корте

Новости Беларуси. Теннисистка Виктория Азаренко высказалась о предложении руководства WTA. Напомним, женская теннисная ассоциация выступает против криков на корте во время теннисных матчей. Белоруска считает подобный запрет по меньшей мере странным.

Виктория Азаренко, теннисистка:

Мне кажется странным такое пристальное внимание именно к крикам теннисисток. Взять, к примеру, мужской теннис – там тоже громко кричат. Надаль и Джокович в финале Открытого чемпионата США сопровождали каждый удар громкими возгласами. Однако на это никто не обращал внимания. Ну и я, соответственно, не обращаю внимания на громкость своих криков.

Виктория Азаренко является рекордсменкой по продолжительности крика – 1,72 секунды. Мария Шарапова – абсолютный лидер по громкости звучания – 101 децибел. «Охи-вздохи» спортсменок даже классифицированы. Считается, что Шарапова могла бы с легкостью приложить свои умения в съемках фильмов для взрослых. Крик Винус Вильямс сравнивают с голосом новорожденного жеребца, а Мишель Лаше Де Брито на корте будто бы озвучивает гонки Формулы-1. Этот вопрос увлекает общественность не меньше, чем результаты соревнований. Почему не стоит недооценивать значение криков на теннисном корте? Смотрите видео.

