30 сентября начнется продажа билетов на чемпионат мира по хоккею. Цена – от 6 до 400 евро

Новости Беларуси. Продажу билетов на чемпионат мира по хоккею 2014 года запустят уже 30 сентября. Вначале будут реализовывать абонементы, затем билеты на групповые и единичные игры.

Что касается стоимости, то посещение одной игры будет колебаться от 6 до 400 евро. К слову, сам билет заменит иностранцам визу: въехать в Беларусь можно будет, предъявив его на границе.

Еще один немаловажный бонус: все гостиницы Минска договорились о том, что цены во время первенства подниматься не будут и останутся на обычном уровне. А для удобного передвижения по городу в туристический пакет бесплатно включен проездной билет.

В целом, подготовка к чемпионату выходит на финальную стадию. Так, «Чижовка-Арена» будет сдана 7 ноября, а до конца года в ней пройдут все тестовые испытания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Ворсин, председатель Федерации хоккея Республики Беларусь:

Беларусь сама по себе привлекательна для многих туристов. И мы полагаем, что, чем больше будет людей, которые не просто будут слышать, что есть такая страна, как Беларусь, а увидят ее, почувствуют ее народ, почувствуют все то, что у нас здесь есть, потоки туристов, несомненно, возрастут. Ну, и отсюда общая выгода и стране, которая к нам приезжает, и для нас, потому что мы становимся объектом внимания.