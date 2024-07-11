Велоспорт. Белорусские шоссейники завоевали серебро и бронзу в «Туре России»

Белорусские шоссейники удачно стартовали в «Туре России». По итогам первого этапа, который представлял собой групповую велогонку на 160 километров, у нас серебро и бронза, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Белорусские шоссейники удачно стартовали в «Туре России». По итогам первого этапа, который представлял собой групповую велогонку на 160 километров, у нас серебро и бронза, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Второе время дня показал Денис Марчук. На третью ступень пьедестала взошел Алексей Шманцарь. Завтра, 12 июля, участники поедут меньше – 126 километров. Финиш назначен на 16 июля. Всего спортсменам предстоит преодолеть 6 этапов.