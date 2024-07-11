Сборная Англии второй раз подряд сыграет в финале чемпионата Европы по футболу

Однако очень быстро «львы» сравняли со спорного пенальти. Реализовал стандарт Кейн. Победный гол забил Уоткинс лишь на 91 минуте. Таким образом, трофей разыграют Испания и Англия. В рамках Евро коллективы встречались в последний раз 28 лет назад. На этом турнире их пути в финал отличались. Красная фурия показала уверенную игру и выбила из борьбы фаворитов – немцев и французов. У англичан были не такие грозные соперники, тем не менее вышли они в финал с трудом. Кто отвезет кубок домой, узнаем скоро. Финал запланирован на 14 июля, начало в 22:00.

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