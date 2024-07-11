Сборная Англии второй раз подряд сыграет в финале чемпионата Европы по футболу

Англия второй раз подряд вышла в финал чемпионата Европы, одолев Нидерланды – 2:1, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Счет в противостоянии уже на седьмой минуте открыл полузащитник «оранжевых» Хави Симонс.
Англия второй раз подряд вышла в финал чемпионата Европы, одолев Нидерланды – 2:1, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Счет в противостоянии уже на седьмой минуте открыл полузащитник «оранжевых» Хави Симонс.
Однако очень быстро «львы» сравняли со спорного пенальти. Реализовал стандарт Кейн. Победный гол забил Уоткинс лишь на 91 минуте. Таким образом, трофей разыграют Испания и Англия. В рамках Евро коллективы встречались в последний раз 28 лет назад. На этом турнире их пути в финал отличались. Красная фурия показала уверенную игру и выбила из борьбы фаворитов – немцев и французов. У англичан были не такие грозные соперники, тем не менее вышли они в финал с трудом. Кто отвезет кубок домой, узнаем скоро. Финал запланирован на 14 июля, начало в 22:00.
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