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Игры в Пекине. Белорусские фристайлисты заняли 6 место в командном турнире

10 февраля 2022 15:03
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Новости Беларуси. В шестой соревновательный день на Играх в Пекине наша страна представлена в трех видах программы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игры в Пекине. Белорусские фристайлисты заняли 6 место в командном турнире-1

10 февраля состоялся дебют командного микста в лыжной акробатике. Белорусские фристайлисты Анна Гуськова, Максим Густик и Станислав Гладченко в квалификации показали шестой результат и не сумели отобраться в финал. Отметим, для того чтобы выступить в решающем раунде, необходимо было попасть в топ-4 квалификационной группы.

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# Зимняя Олимпиада # Анна Гуськова # Максим Густик # Станислав Гладченко # Фотофакт

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