Максим Березинский, футбольный эксперт: Основное, что было в сезоне-2014, это многочисленные финансовые проблемы

На вопросы ведущих программы «Неделя спорта» на СТВ отвечает руководитель интернет-портала by.tribuna.com Максим Березинский.

Главное событие недели – окончание футбольного чемпионата. Перед последним туром была лишь одна интрига – кому достанется «бронза». Разрешилось все в пользу солигорского «Шахтера». Есть такое мнение, что «Шахтер» провел лучший свой сезон. Как вы считаете – так ли это?

Максим Березинский:

Наверное, надо разделить на несколько моментов сезон. Если мы будем говорить про Кубок, который «Шахтер» взял, и про выступление в еврокубках, тогда да, это очень хорошее выступление было. Команда хорошо играла и показывала хороший футбол. Но если говорить про чемпионат, то все-таки давайте не забывать, что предыдущие четыре года «Шахтер» был на втором месте. И сейчас, лишь в последнем туре, была завершена «бронзовая» гонка. Благо, что она завершилась успешно. Но, вместе с тем, все-таки это не самый успешный сезон для «Шахтера» за последние несколько лет.

А если брать с точки зрения развития клуба. Кто может этим похвастаться? Не медали, а именно рост инфраструктуры, забота о молодежи, подтягивание собственного резерва. «Шахтер» может себе в плюс этот сезон занести с этой точки зрения?

Максим Березинский:

Если мы говорим про «Шахтер», то мы не говорим про молодежь, потому что там в основном составе больше половины – это люди за 30 лет. Там вообще минимум молодежи. Юрий Ковалев, наверное, единственный, кто более-менее играл. Поэтому говорить об этом не приходится.

Вообще, ситуация в стране складывается таким образом, что сложно работать и развиваться как-то по всем фронтам. Тут уже либо обеспечивается результат за счет высоких зарплат футболистов, либо развивается инфраструктура, но тогда уже зарплат не хватает, либо вообще денег нет ни на то, ни на другое, ни на третье. Чаще всего именно так и происходит, кстати говоря. Поэтому говорить про какое-то поэтапное развитие, какой-то план, который какой-то клуб воплощает в жизнь, не приходится.

Кроме БАТЭ, пожалуй, у которого есть какой-то резерв гладко выстроенный. Может быть, минское «Динамо».

Максим Березинский:

Минское «Динамо»? Мы видели в конце сезона, что все, что строилось очень кропотливо в течение всего года, было разрушено за пару недель. Непонятно почему, зачем и как. Пусть сами во всем этом разбираются.

Что касается БАТЭ, то клуб, наверное, тоже переживает не лучший сезон. Если брать Лигу чемпионов, еврокубки, то все-таки это очень чувствительные поражения и выступление на таком уровне с такими счетами (0:5, 0:6, 0:7) – тут хочешь не хочешь, но задумаешься – все ли в порядке, так ли здорово, что быстро была введена молодежь в состав, которая, как оказалось, не может на этом уровне играть. В общем, здесь есть о чем подумать. И в Борисове, в отличие от всех остальных клубов, уже думают над этим вопросом: как сделать так, чтобы в следующем сезоне не повторилась ситуация с разгромами в Лиге чемпионов.

Для тебя лично кто в этом сезоне стал открытием? Какая команда или, может быть, какой-то футболист?

Максим Березинский:

Да я не могу сказать, что были какие-то супер открытия. Павел Савицкий давно, вроде бы, открылся.

Скорее, закрытие уже скоро будет Павла Савицкого.

Максим Березинский:

Наверное. «Нафтан» в первой половине чемпионата показывал результат. Но во второй половине мы видели, что все на месте, ничего сверхъестественного не произошло. «Нафтан» как был середняком чемпионата, по большому счету, так им и остается. Ничего не случилось.

Основное, что в этом сезоне было, это многочисленные финансовые проблемы. О них говорили все, с разной степенью регулярности, но постоянно звучала эта тема: нет денег, нет денег. И мы с ней под ручку прошли весь сезон. Сейчас сезон закончился, и клубам, первое, что надо сделать, это не думать об отпусках, а подумать, как рассчитаться с футболистами.

Бегающие футболисты и абсолютно пустые трибуны. Почему так? У нас упал интерес к футболу или, может быть, у нас не пускают болельщиков, потому что они плохо себя ведут на трибунах?

Максим Березинский:

Проблемы с милицией периодически возникают. Но, наверное, это не главный момент, почему так происходит. У нас в Минске нет стадиона уже давно. И когда в одном городе с населением 150 тысяч человек проходит очень много матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы, сборной, то понятно, что у людей просто не хватает денег для того, чтобы все их посетить. Это одна из причин.

А вторая – она глобальная и тоже давно уже, на самом деле, мы про это пишем у себя на сайте, но как-то все руководители нашего спорта никак не обратятся к ней. В спорте у нас не очень большая аудитория вообще. Если сравнивать с Европой, то очень небольшое количество людей (по нашим оценкам, это около 10%) интересуется спортом ежедневно. А в США, в Великобритании это порядка 30-35%. То есть рост колоссальный может быть. И у нас не хватает как раз-таки этой прослойки (не фанаты, которые ходят, знают составы, речевки, поют песни и так далее), а именно тех людей, которые приходят на футбол, на хоккей для того, чтобы получить удовольствие, для того, чтобы просто получить какие-то эмоции. За эту проблему мы все никак не возьмемся. А от этого идет то, что в детский спорт не доходят дети, потому что никто и не знает, что есть какие-то школы, что быть спортсменом – это круто. Это интересно, это досуг, это сражения, матчи локальные (школа на школу, двор на двор) – то, что было в нашем детстве, это все пропало. В общем, надо это как-то возрождать.

Что делать, приблизительно контуры мы очертили. Но то, что произошло в Борисове на матче сборных Беларуси и Словакии, я имею в виду этот антирекорд болельщицкого интереса, – это, по-моему, катастрофа и позор вообще. На твой взгляд, кто в этом виноват?

Максим Березинский:

Мы к этому долго шли. Руководство Федерации, которое уже четыре года как будет руководить футболом нашим, как-то это все планомерно сворачивала. Сборная уезжала из Минска, сборная как-то странно проводила свои активности. Мы не знали, что приезжают сборники. По телевизору в новостях нам не показывали, что они тут, звезды, наши лучшие футболисты. Ничего этого не было. И вот это результат. Матчи, которые сборная играла, тоже были не на самом выдающемся уровне. Был промежуток, когда было очень много поражений, тренер сборной вел себя достаточно воинственно по отношению к СМИ, к болельщикам, выражал очень много спорных мыслей. И это тоже сказалось на интересе. Вот такой набор факторов.

Ужасающие цифры (0:6 и тому подобное) в еврокубках не подорвали интерес?

Максим Березинский:

Это тоже все сказалось, потому что когда накладывается одно на одно: сборная проигрывает, клубы проигрывают, ситуация финансовая не лучшая в клубах, перспектив тоже особо не видим, нет такого, что подрастает супер молодежная сборная, которая всех выносит. И вообще зима началась, холодно стало, в квартирах отопление не сразу включили. Это все в одну кучу слилось, и реально было грустно. И сейчас грустно. Потому что мы не конкурентоспособны на данный момент в Европы ни на уровне Лиги чемпионов, ни на уровне сборных, ни на уровне Лиги Европы. Наши лучшие клубы проигрывают подчистую всем подряд.

И это уже, увы, печальная закономерность.

Максим Березинский:

По этому году. Я бы не сказал, что ближайшие пять лет мы будем так же проигрывать. Скорее, мы вовсе не выйдем в Лигу Европы и Лигу чемпионов, чем будем проигрывать там. Но проблема есть на самом деле. И для БАТЭ того же, чтобы укрепиться, нет готовых футболистов, которые могут прийти в БАТЭ и сделать его значительно сильнее. Мы только можем надеяться, что в Борисове будут планомерно расти юные таланты, которые в этом году открылись (Карницкий, Володько, Яблонский, еще кто-то), они смогут демонстрировать футбол иного качества. А так, чтобы взять кого-то, заплатить три рубля и сыграть – так, наверное, не получится. Поэтому это тоже такой момент. А молодежь быстро не растет.

Скоро ведь состоится отчетно-выборная конференция Белорусской федерации футбола, где будет дана оценка работе нынешних руководителей, и пройдут выборы. То ли выберут нынешних, то ли новых. На твой взгляд, как должно завершиться это голосование? И, если будут новые кандидаты на пост председателя Федерации футбола, кто бы, на твой взгляд, это мог бы быть?

Максим Березинский:

Что касается оценки, я ее так или иначе уже высказал. С моей точки зрения, она неудовлетворительная по многим параметрам. И мне кажется, что оценка тех, кто принимает решения, тоже, в общем-то, будет неудовлетворительной, потому что целый ряд показательных матчей (что касается сборной, еврокубки), мы это все проваливаем в значительной степени. И, конечно, это не может нравиться тем людям, которые это все решают. Поэтому мне кажется, что доля вероятности того, что у нас сменится футбольная власть, достаточно высокая.

В принципе, я могу сказать, что хуже точно не будет. Потому что Сергей Румас как руководитель Федерации вообще не интересовался футболом и никогда этого не скрывал. И человека, который более не интересуется футболом, сложно найти. Так или иначе будет тот, кто смотрел его, ходил. Хуже не будет.

Здесь очень важно какой помощник у этого человека. Помощник был Сергей Вагаршакович Сафарьян. Он и остается. На твой взгляд, его работа? Какой оценки достоин?

Максим Березинский:

Опять же, мы это все вкупе оценивали. Не может Сергей Вагаршакович Сафарьян работать хорошо, если на сборную собирается три тысячи, если роста посещаемости чемпионата нет, есть отрицательная динамика. Если мы по всем юношеским возрастам плохо выступаем. Очень мало критериев, по которым мы можем оценить работу в плюс.

Что касается идеального, то мы на сайте в полушутку и полусерьез говорили про кандидатуру Анатолия Капского, с учетом того, что он уходит из БАТЭ. Но он уже поспешил все это опровергнуть. У него в БАТЭ много дел, он еще думает, уходить ему или нет, как оказалось. На самом деле, это тоже проблема, потому что эффективных менеджеров не так много в стране. И потеря Анатолия Капского даже для БАТЭ не может оказаться безболезненной.

А если бы Месси участвовал в чемпионате, сколько бы он голов забил?

Максим Березинский:

Я думаю, он бы сошел с ума. Это вопрос сложный для оценки. В прошлом году ФК «Минск» демонстрировал картонного Месси. Я думаю, это максимум, на что может рассчитывать чемпионат Беларуси.

Картонный бы забил голов 20 в нашем чемпионате, наверное.

Максим Березинский:

Возможно.

А кто тебя так по-хорошему удивил? Может быть, не только молодые, а игроки, которые до этого раскрыться не могли.

Максим Березинский:

Стасевич провел очень хороший сезон. Мы не будем говорить про последний месяц, когда в «Динамо» начался раздрай непонятный, все пошло наперекосяк. Очень хороший сезон проводил. Карницкий здорово сыграл, про него говорили. Тоже, кстати, ошибочно считают, что он молодой футболист. Он уже немолодой футболист, он просто раскрывается так поздно. Нынешний сезон ему удается, и он, с уходом Кривца, такой новый лидер атак, приятно на него смотреть. Притом отдается борьбе – очень хорошее качество. Что еще интересного было? Александра Макась. Тоже про него говорили. Он тоже немолодой, кстати говоря. Ему удался этот сезон. Дай Бог, чтобы он не останавливался, потому что происходит это волнообразно: где-то сезон лучше, где-то – хуже. Главное, чтобы они поступательно шли вверх. Потому что мы видим, что и в сборной сейчас есть вакансии свободные. И если какой-то игрок будет демонстрировать хороший уровень футбола на протяжении сезона-двух, он, 100%, попадает в эту команду, в обойму на много времени вперед.

Сделай, пожалуйста, свой прогноз на следующий сезон. Станет ли чемпионом БАТЭ, выйдет ли в Лигу Европы минское «Динамо», провалится ли снова «Гомель», обновив полностью свой состав?

Максим Березинский:

«Гомель», по последним сообщениям, обновляет состав на 50-60%. Обычная история. «Динамо-Минск» по обычаю меняет тренера. Мы уже знаем, что это может быть Юрий Максимов, который уже когда-то был в «Динамо» тренером, но не главным. Опять же, много всевозможных слухов о том, кто куда может уйти и прийти. Но наиболее стабильный в этом отношении БАТЭ. Там главная интрига – уйдет ли Капский. Если он останется, там, собственно, никакой интриги не будет, мне кажется. Потому что это наиболее стабильный клуб и он понимает куда двигаться. А «Динамо» снова начинает: те немногие островки благополучия, которые были, сейчас это все разрушается, надо все строить с нуля, заново. Новому тренеру, новым футболистам наверняка. Как тут спрогнозировать? Непонятно даже, кто останется. Поэтому очень сложно.

Понятно, что сместить БАТЭ с трона будет еще сложнее, потому что в этом году была молодая команда, она демонстрировала не всегда хороший футбол Пусть Анатолий Капский заявлял о том, что Ермакович созрел как тренер или еще что-то, но мы видели очень сложные моменты, и, может быть, даже где-то команда подтащила самого Ермаковича до этого уровня, где-то помогла ему раскрыться. А в следующем сезоне эта молодежь «обрастет мясом», ее будет еще сложнее подвинуть. У «Динамо» был очень хороший момент для того, чтобы свергнуть БАТЭ. И этот момент был упущен, упущена вся эта конструкция, которая пыталась создавать конкуренцию.

Я надеюсь, что следующий сезон будет более внятным с точки зрения развития. Мы поймем, куда мы идем. Пусть наше место не первое в Европе, мы не собираемся производить впечатление на англичан или на итальянцев. У нас должен быть нормальный, средний чемпионат европейского уровня, на который ходят болельщики, у которого своя изюминка, у которого свои звезды, у которого есть свои какие-то интересные моменты, которые интересны только нам и никому больше вокруг. Но они родные, и мы будем ими интересоваться. Мы никуда от этого не денемся.