Чемпионат Беларуси по футболу-2014: открытия сезона, закономерности и люди, которые удивили

Открытия сезона

3. «Нафтан»

Новополоцкий клуб не относили к числу команд способных претендовать на попадание в первую шестерку. Тем не менее он пробился в число лучших клубов и на каком-то этапе даже боролся за медали. Итоговый результат – пятое место, целиком и полностью заслуга Валерия Стрипейкиса, проведшего с «Нафтаном» первый полный сезон в качестве главного тренера.

2. «Шахтер»

Клуб из Солигорска попал в этот список благодаря беспрецедентно удачному выступлению в Лиге Европы. До этого «горняков» относили к разряду еврокубковых неудачников. За время участия в континентальных турнирах клуб ни разу не смог продвинуться дальше первого раунда (кубок Интертото не в счет). Однако при новом главном тренере Сергее Боровском с «Шахтера» словно сняли заклятие.

Разгромив по итогам двух матчей ирландский «Дерри Сити», «кроты» затем удивили всю Европу яркой и результивной игрой против «Зюльте Варегема». Домашнее поражение со счетом 2:5 наверняка еще долго будет сниться впечатлительным фанатам бельгийской команды. «Горняки» в итоге остановились в шаге от выхода в групповой этап Лиги Европы.

1. «Динамо-Минск»

То, что не удалось «Шахтеру», получилось у минского «Динамо». «Бело-голубые», которыми кстати, руководил экс-главный тренер «горняков» Владимир Журавель, на одном дыхании преодолели квалификацию Лиги Европы, в шести матчах одержав пять побед и пропустив всего два мяча (повержены клубы из Финляндии, Румынии и Португалии).

К сожалению, победного продолжения на групповом этапе не получилось – добыта лишь одна ничья в пяти встречах. Помимо разницы в классе с соперниками сказались травмы, которые накрыли лидеров клуба, а также то, что домашние матчи «Динамо» вынуждено было проводить в Борисове.

Закономерности сезона

3. Девятое чемпионство БАТЭ

На внутренней арене продолжается доминирование БАТЭ. Хотя в этом сезоне этот клуб долгое время находился в тени минского «Динамо». Но в итоге команда из Борисова добыла девятое кряду «золото», попутно установив рекорд по колчиеству матчей без поражений.

2. «Динамо» без «золота»

В этом году минское «Динамо» отпраздновало грустный юбилей – 10 лет назад клуб последний раз выигрывал чемпионский титул. На этот раз минчане были как никогда близки к заветному трофею. Долгое время лидировали, но в решающих матчах неизменно проигрывали своим прямым конкурентам. Как результат – второе место. Лучше, чем в прошлые годы. Но все же недостаточно. Владимир Журавель, скорее всего, команду покинет.

1. Организационные неувязки

Белорусская федерация футбола в своеобразном ключе проводила работу по привлечению зрителей на трибуны. Центральный матч 29 тура, а, возможно, и всего чемпионата между претендентами на «золото» БАТЭ и минским «Динамо» предполагалось провести в будний день. Причем в виду отсутствия освещения на стадионе «Трактор» начаться игра должна была в 15 часов 15 минут. По счастью, здравый смысл возобладал. Матч все-таки перенесли на субботу.

Люди, которые удивили

3. Александр Макась

Этот парень из футбольного клуба «Минск» до сезона-2014 не забивал в чемпионатах ни разу. В 2014 году наступил звездный час 23-летнего форварда. Он в общей сложности 14 раз поразил ворота неприятельских команд и всего чуть-чуть не дотянул до звания лучшего бомбардира, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

2. Николай Януш

30-летний нападающий «Шахтера» наколотил 15 голов и впервые в карьере стал лучшим бомбардиром национального чемпионата. Причем последний, 15-й точный удар, принес «Шахтеру» «бронзу» в сражении с БАТЭ. А ведь еще можно вспомнить еврокубковые подвиги Януша. Там на его счету три мяча.

1. Михаил Гордейчук и Александр Карницкий

В биографии этих парней много общего. Оба родились в 1989 году. Оба начинали карьеру в низших лигах. Гордейчук – в Пинске, Карницкий – в Барановичах. Оба в этом сезоне заявили о себе как о лидерах БАТЭ в чемпионате и на еврокубковой арене. Кажется, не далек тот час, когда борисовский футбольный бренд подвергнется рестайлингу и перестанет ассоциироваться исключительно с Родионовым, Филипенко, Лихтаровичем.