Женский хоккей на траве в Беларуси: как в Смолевичах растят будущих чемпионок

Взглянув на итоговую таблицу пражского турнира, человек не сведущий скажет: «Могли бы никуда и не ездить». Призовые места заняли главная сборная страны, а также хоккейные клубы «Минск» и «Ритм-Азот». Но это мнение дилетанта. Играть и еще раз играть.

Не на улице, так под крышей. Не в хоккей на траве, так в гандбол.

На этой неделе в Стайках стартует женский чемпионат страны в закрытых помещениях. Не за горами сильный турнир в Электростали. В феврале состоится первенство планеты по индорхоккею в Лейпциге.

А пока, как вариант, хорош и ручной мяч: отдал передачу, открылся под игрока для приема паса. Эти навыки пригодятся.

В составе столичного клуба тренируется и Анна Забродская. Первые успехи к ней пришли в глубинке, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Анна Забродская, защитница национальной сборной Беларуси по хоккею на траве:

Это молодежная сборная. В принципе, оттуда мы все начинали. Все воспитанники, которые здесь находятся, сейчас играют и в Гродно, и в Минске, и в «Виктории», но все равно мы, в принципе, все выросли в Смолевичах у Каграманяна Самвела Григорьевича.

Смолевичский край богат на таланты. Имена летних хоккеисток и их наставников вот уже два десятилетия не сходят с полос местной газеты. О клубе «Виктория» пишут и в республиканской прессе. Ведь он, по сути, кузница кадров для трех команд: национальной, молодежной и юниорской. И поскольку история клубов и сборных неотделима, здесь собраны все кубки и вымпелы. Но кое-каких атрибутов не хватает – с главных стартов четырехлетия.

Анна Забродская, защитница национальной сборной Беларуси по хоккею на траве:

Олимпиада – это просто мечта. Стоять, положить руку на сердце и петь гимн страны – это просто дорогого стоит.

Заснеженный стадион в Смолевичах ждет своего часа. Спортивная жизнь в городе с приходом зимы не останавливается. Здесь каждые выходные – турниры для всех возрастных групп.

Самвел Каграманян, старший тренер национальной сборной Беларуси по хоккею на траве и ХК «Виктория»:

За 21 год прошло очень много детей, особенно с районов, особенно из неполных семей. Дети, которые пришли ко мне в возрасте 8-10 лет, сейчас уже семьи создали, замуж вышли, образование получили.

Как Иваново – город невест, Смолевичи – город хоккеисток. Для девушек на выданье этот вид спорта – альтернатива танцам. Для тинейджеров – замена посиделкам за компьютером.

Не беда, что амуниция вратаря тяжела. Не всем же быть полевыми игроками. Глядя на старших, девчонки стараются, ведь хоккей на траве – это возможность увидеть мир, добиться побед и испытать чувство локтя.

Мария Бутор, воспитанница ХК «Виктория» (Смолевичи):

Дружный такой вид спорта, скоростной. Тут мы узнаем, как нужно быть дружным, не оставлять друга в беде, отдавать пас, выручать. Этот вид спорта очень интересный.

Первые шаги на тренерском поприще делают бывшие воспитанницы «Виктории». Такая преемственность поколений здесь – норма. Пройдет время и столь же лихо юные белоруски будут забивать мячи своим зарубежным сверстницам.

На более высоком уровне плотно работают между собой игроки главной и молодежной сборных. Место в составе не гарантировано никому, а конкуренция идет на пользу всем.

В этом олимпийском цикле прибавилось отборочных стартов. Попасть в Бразилию можно будет через Мировую лигу.

Самвел Каграманян, старший тренер национальной сборной Беларуси по хоккею на траве и ХК «Виктория»:

Мы на мире были, в финале Европы были. Там и в призерах были. Но такого шанса, как в этот раз, у нас не было. Я думаю, что придет то время, когда мы встретимся и вы нас будете поздравлять с успешным выступлением и попаданием на Олимпийские игры.