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1:4. БАТЭ проиграл греческому клубу ПАОК в матче Лиги Европы

04 октября 2018 21:30
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Новости Беларуси. БАТЭ проиграл греческому клубу ПАОК в матче Лиги Европы с счетом 1:4.

Встреча проходила в Борисове.

В течение первых 17 минут матча футболисты греческого клуба отправили в ворота БАТЭ три мяча – на 6 минуте забил Александар Прийович, а на 11 и 17 минутах – Лео Жаба.

На 61 минуте борисовчане распечатали ворота соперников – гол забил Максим Скавыш. Однако на 73 минуте встречи четвертый гол в ворота Дениса Щербицкого отправил Димитриос Пелкас.

Накануне игры Алексей Бага рассказал о подготовке к матчу (читайте далее).

В конце сентября БАТЭ стартовал с победы в групповом этапе Лиги Европы. Команда обыграла «Види».

Сейчас в турнирной таблице в группе L лидером является «Челси», у которого шесть очков. На второй строчке – ПАОК с тремя очками, столько же очков у клуба БАТЭ, который разместился на третьей позиции. Четвертую строчку занимает клуб «Види», у которого ноль очков. 

# Футбол Беларуси # Денис Щербицкий # Лео Жаба

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