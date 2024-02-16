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Магомедхабиб Кадимагомедов успешно преодолел квалификацию чемпионата Европы по борьбе

16 февраля 2024 12:37
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На чемпионате Европы по борьбе в Румынии 16 февраля в розыгрыш наград вступили представители вольного стиля. К данной минуте на ковер выходили Магомедхабиб Кадимагомедов и Арыйан Тютрин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Магомедхабиб Кадимагомедов успешно преодолел квалификацию чемпионата Европы по борьбе-1

Серебряный призер Олимпиады в Токио успешно преодолел квалификацию и пробился в 1/8 финала. А вот Тютрин проиграл и выбыл из турнира.

В вечерней сессии, которая начнется не ранее 19 часов по белорусскому времени, нас ожидают два финала. Ванесса Колодинская и Ирина Курочкина сразятся за золото. А Татьяна Павлова и Виктория Радькова поспорят за третью ступеньку пьедестала.

# Борьба # Ирина Курочкина # Магомедхабиб Кадимагомедов # Арыйан Тютрин # Ванесса Колодинская

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