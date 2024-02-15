Прямой эфир

КХЛ. Хоккеисты минского «Динамо» уступили одноклубникам из Москвы

15 февраля 2024 19:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Минское «Динамо» мерилось силами с «Динамо» московским в выездном матче чемпионата КХЛ. Для обеих дружин очки были важны. Но если россияне сражаются за первое место, то мы пытаемся уйти с последнего проходного, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

КХЛ. Хоккеисты минского «Динамо» уступили одноклубникам из Москвы-1

Безоговорочными фаворитами были хозяева площадки. Хотя на деле «зубры» мало в чем уступали более именитым соперникам. В первом периоде россияне забросили дважды. Правда, и белорусы соорудили один гол. Во втором отрезке зрители не увидели шайб.

Результат противостояния – 2:1, в пользу москвичей. Ближайший матч наше «Динамо» проведет в субботу, 17 февраля, против «Куньлуня».

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
Азаренко уступила Швёнтек в 1/4 финала теннисного турнира в Дохе
15 февраля 2024 19:25

Азаренко уступила Швёнтек в 1/4 финала теннисного турнира в Дохе

Мария Шканова взяла серебряную медаль в слаломе на Всероссийской спартакиаде сильнейших
15 февраля 2024 14:20

Мария Шканова взяла серебряную медаль в слаломе на Всероссийской спартакиаде сильнейших

Конькобежный спорт. Результаты белорусов на Спартакиаде сильнейших в России
15 февраля 2024 14:19

Конькобежный спорт. Результаты белорусов на Спартакиаде сильнейших в России