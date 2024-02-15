КХЛ. Хоккеисты минского «Динамо» уступили одноклубникам из Москвы

Минское «Динамо» мерилось силами с «Динамо» московским в выездном матче чемпионата КХЛ. Для обеих дружин очки были важны. Но если россияне сражаются за первое место, то мы пытаемся уйти с последнего проходного, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Безоговорочными фаворитами были хозяева площадки. Хотя на деле «зубры» мало в чем уступали более именитым соперникам. В первом периоде россияне забросили дважды. Правда, и белорусы соорудили один гол. Во втором отрезке зрители не увидели шайб.