В тени больших побед зачастую оказывается подготовка спортсменов, в том числе психологическая. На базе столичного РЦОП по теннису на протяжении четырех дней проходит практический семинар для тренеров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Для участия в образовательной программе ежемесячно приглашаются наставники и ученики разных областей. В этот раз гостями стали представители Гомельщины. В рамках теоретической программы психолог рассказывает о том, как справляться с волнением, судьи делятся опытом, как выходить из спорных ситуаций и трактовать нарушения правил. На практических занятиях специалисты получают рекомендации от старших тренеров национальной команды, ребята обмениваются игровой практикой.

Ирина Хрипач, старший тренер национальной команды Беларуси по теннису:

Мы получаем обратную связь от тренеров, они с удовольствием всегда приезжают. Потому что общение и обмен идеями, энергией, настроением всегда дает положительные результаты. Тем более потренироваться в хороших условиях, в столичном центре, где проходят основные турниры, как первенство страны.

Алексей Никулин, старший тренер Гомельской области по теннису:

Это очень плодотворно влияет дальше, когда я приезжаю к себе в центр олимпийского резерва по теннису в Гомель, передаю свой опыт другим тренерам, детям. Мы собираем тренерские советы, обсуждаем что было и всегда стремимся к каким-то новшествам. Очень важна в теннисе, как и в жизни, ментальная составляющая. Поэтому они проходят тестирование, очень интересные упражнения. Конечно, им помогает это не только в теннисе, психология, но и в жизни в дальнейшем.