Белорусские спортсменки выиграли награды чемпионата Европы по борьбе

Алеся Гетманова поднялась на третью ступень на пьедестале. Наша спортсменка должна была сражаться с Анастасией Ничитой из Молдовы. Но соперница на схватку не явилась. Поэтому землячка без усилий взяла бронзу.

А чуть ранее в финалы своих весовых категорий вышли Ванесса Колодинская и Ирина Курочкина. Они обеспечили себе как минимум по серебряной награде. Причем по сеткам наши спортсменки продвигались очень уверенно. К примеру, в 1/2 Колодинская разгромила представительницу Греции – 6:0. А Курочкина уложила на лопатки Ангелину Лысак из Польши – 8:4. Золотые дуэли состоятся в пятницу. В этот же день попробуют обзавестись бронзой Татьяна Павлова и Виктория Радькова.