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Белорусские спортсменки выиграли награды чемпионата Европы по борьбе

15 февраля 2024 20:01
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Три медали появились 15 февраля в копилке белорусских борцов, выступающих на чемпионате Европы в Румынии. Бронза реальная, а 2 серебра – виртуальные, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские спортсменки выиграли награды чемпионата Европы по борьбе-1

Алеся Гетманова поднялась на третью ступень на пьедестале. Наша спортсменка должна была сражаться с Анастасией Ничитой из Молдовы. Но соперница на схватку не явилась. Поэтому землячка без усилий взяла бронзу.

Белорусские спортсменки выиграли награды чемпионата Европы по борьбе-4

А чуть ранее в финалы своих весовых категорий вышли Ванесса Колодинская и Ирина Курочкина. Они обеспечили себе как минимум по серебряной награде. Причем по сеткам наши спортсменки продвигались очень уверенно. К примеру, в 1/2 Колодинская разгромила представительницу Греции – 6:0. А Курочкина уложила на лопатки Ангелину Лысак из Польши – 8:4. Золотые дуэли состоятся в пятницу. В этот же день попробуют обзавестись бронзой Татьяна Павлова и Виктория Радькова.

# Борьба

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