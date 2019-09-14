Минская «Юность» проиграла «Шахтёру». «Нужно вернуть ту игру, в которую мы играли»

Новости Беларуси. И снова поражение. Минская «Юность» провела второй матч без своего бессменного главного тренера Михаила Захарова и вновь проиграла, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На этот раз минчане уступили на домашнем льду соперникам из солигорского «Шахтера». Гости открыли счет – во втором периоде отличился Боголейша. В третьей двадцатиминутке Ногачев провел ответную шайбу. 1:1 – по итогам основного времени. В овертайме забросить никому не удалось, а в серии буллитов точнее были хоккеисты «Шахтера.» 2:1 – победа солигорского клуба.

Евгений Ногачев, игрок ХК «Юность-Минск»:

Просто нам нужно вернуть ту игру, в которую мы играли, и работать всем вместе на результат. Прям, чтобы атмосфера поменялась, нет такого, хорошая, рабочая атмосфера, работаем. Стараемся друг другу помогать в каких-то моментах.